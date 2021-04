En su regreso a la radio, Jonatan Viale confesó que recibió señales de su padre

Luego de la sorpresiva muerte de Mauro Viale víctima del Covid 19, muchas fueron las muestras de dolor y acompañamiento a la familia del reconocido periodista.

Luego de algunos días, Jonatan Viale regresó a Radio Rivadavia y mantuvo una charla con Baby Etchecopar durante el pase de un programa a otro.

Al frente del ciclo “Pan y Circo”, Jonatan aprovechó su vuelta al aire de radio para agradecer por el apoyo que recibió su familia luego de la muerte del periodista el pasado 11 de abril de 2021.

“La verdad, después de tantos años, esta es una de esas veces que no sé qué decir; solo te puedo decir que lo vamos a extrañar y vos tenés que seguir adelante porque te amamos mucho”, comenzó diciendo Etchecopar a Jonatan en un momento extremadamente sensible.

Luego el joven periodista agradeció las palabras de su colega y respondió: “Estoy bien; estamos acá. Un poquito nervioso... Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta…Es angustia”.

Luego Jonatan se refirió a su madre y dijo: “Mi mamá está... está ahí, como puede. Creo que no cayo todavía… Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva”, dijo Viale acerca de su mujer Micaela Krolovetzky, con quien tiene dos hijos.

Al finalizar, Jonatan comentó algunas “señales” que interpreta que son de su padre luego de varios días de su fallecimiento. El conductor dijo que vivió una experiencia especial a través de su hijo Romeo de 4 años de edad.

“Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: ´Maradona’. ‘¿Qué cosa, mi amor?´, le contesto. ‘¿Maradona jugó en River?´. ‘No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘ Maradona está con el bubu, ahí ’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso, que están juntos ahora. Y me partió”, relató Viale.

“No sé qué pasó en la última semana, pero a mi papá lo siento todo el tiempo. Me mandaron un montón de mensajes y era todo amor, de verdad me... Yo estoy muy orgulloso de mi papá porque sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión. Te juro que no sabía. Vos suponés porque era famoso, porque tuvo picos históricos de rating, que debe haber mucha gente que lo quiere. Yo vi algo impresionante. ¿Y sabés lo que más orgullo me da? Los laburantes que me escribieron, la maquilladora de ATC, un chofer de mi papá, el portero de Le Parc... Eso es lo que mejor me hizo”, finalizó Jonatan.