Jennifer Lopez eligió el blanco y usó un vestido de encaje de amplio escote muy pegado al cuerpo

A lo largo de su vida artística, Jennifer Lopez ha sido actriz, cantante, empresaria y hasta bailarina, entre tantos roles. Sin dudas es una estrella internacional por lo que no es de sorprender que sea todo un icono de la moda.

La flamante esposa de Ben Affleck, quien además es productora y diseñadora, es furor en las redes sociales donde marca tendencia con sus looks únicos de pasarela. Es sumamente popular sobre todo en Instagram donde posee más de 232 millones de seguidores. No obstante, su carrera fue cuesta arriba ya que la artista inició con su primer trabajo como bailarina para posteriormente dedicarse a la actuación.

La primera gran actuación y con la que que JLo logró su salto a la fama fue cuando consiguió el papel en la película “Selena”, actuación por la que ganó más un millón de dólares y fue nominada al Globo de Oro.

En cuanto a su carrera de cantante, JLo debutó con su sencillo “If You Had My Love” el cual fue número uno en “Billboard Hot 100″. Es así que la conocida como la Diva del Bronx lanzó su disco debut “On the 6″ al cual le siguió segundo álbum “J.Lo”.

Jennifer Lopez es una de las mujeres más bellas del mundo

A pesar de cientos de reconocimientos, postulaciones y premios a lo largo de sus 30 años de carrera, JLo, que ya cumplió 53 años, tiene el don de parecer una adolescente y no teme en mostrar su cuerpazo.

Jennifer Lopez

Ahora, Jennifer Lopez posó luciendo un ajustado vestido blanco. Al parecer la temática del vestido estaría relacionada a su nueva película ya que la actriz etiquetó a la cuenta de Instagram de “Shotgun Wedding”, que se verá muy pronto por Amazon Prime Video, la famosa plataforma de streaming con series y películas.

Jennifer Lopez enamoró a todos con su look blanco

