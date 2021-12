A principios de diciembre, y luego de que Juan Manuel Urtubey confirmara la gran noticia, Isabel Macedo mostró por primera vez su pancita de embarazada a través de un tierno video que compartió en su perfil de Instagram.

Esta semana, la actriz también acudió a sus redes sociales para revelar el sexo del bebé que está esperando. Al igual que Isabelita, su primogénita que ya tiene tres años, será una nena.

Ahora, aprovechando los días de calor, Isabel Macedo lució por primera vez su pancita de embarazada en malla, con una enteriza negra con volados y encaje. ¡Está hermosa!

Isabel Macedo lució su pancita de embarazada en malla

Isabel Macedo mostró su pancita y todos los famosos la felicitaron

Isabel Macedo está esperando su segunda nena junto a Juan Manuel Urtubey

Isabel Macedo mostró por primera vez su pancita de embarazada en malla

Isabel Macedo anuncia el sexo de su bebé de una insólita forma

La actriz tuvo una divertida e insólita manera de revelar cuál es el sexo del bebé. En primera instancia, publicó una encuesta en sus historias de Instagram para hacer partícipe a sus 2 millones de seguidores en la red social.

Mientras que el 78% opinó que tendrá un varón, solo el 22% se inclinó por una nena. Por lo que Isabel Macedo les habló a todos ellos para develar el misterio y contarles quiénes acertaron y quiénes no.

Con un sweater rosa, comentó: “Con este color no quiero darles ningún mensaje subliminal, es solo que me parece que ya está... Porque estuve viendo los resultados [de la encuesta]... Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que me ven tan bien... que seguro es varón... estás bárbara”.

Finalmente, sin decirlo explícitamente, Macedo compartió los resultados de la encuesta y marcó con un círculo rosa y muchos corazones del mismo color el porcentaje que correspondía a la opción nena.