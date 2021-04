Horóscopo: los signos más nerviosos del zodíaco

Las personas que están nerviosas todo el tiempo o que ante cualquier cambio de rutina o situación inesperada se retuerce de nervios, no la pasa nada bien. No decimos que es malo ser nervioso pero a veces, es mejor llamar a la calma y tomarse un tiempo para tomar decisiones.

No es fácil, lo sabemos, y además que no depende de tu voluntad al 100% porque los astros son de gran influencia en tu nerviosismo. De hecho hay cinco signos del zodíaco que son los más nerviosos.

Géminis: Es el signo más nervioso del planeta. Corre todo el día sin parar. Hace varias cosas a la vez, suelen tener dos trabajos en paralelo, atienden los imprevistos y el día les cunde mucho. Siempre están ocupados, pero la gente los tiene por tranquilos porque transmiten control y paz. Siempre terminan su larga jornada con deporte, aunque sea tarde en la noche.

Sagitario: Es una de las personas más activas. Tiene todo el día planificado, en el que va alternando el deporte y el trabajo. También suelen tener dos trabajos a la vez. Siempre están nerviosos y cuando acaban su jornada se derrumban. Los imprevistos le ponen nerviosos, aunque son capaces de hacerlo de sobra, pero se quejan.

Aries: Nervioso y super activo. Es de los de levantarse rápido, con un timing trepidante durante todo el día. Ya sea a la hora de comer o cuando acaban, tienen su sesión de deporte diario. Es lo que les mantiene equilibrados. Tienen mucha facilidad para dormirse, por lo que pueden hacer siestas de 15 minutos y se quedan dormidos en cuanto acaban de cenar. Son capaces de improvisar con todo: cenas, viajes… Cambian los planes en 5 minutos, les encanta.

Leo: Es muy nervioso. Lo tiene que tener todo controlado para estar tranquilo y actuar en consecuencia. Toma las decisiones con mucha rapidez, lo tiene casi todo claro y si no se asesora y se organiza rápido. Le encantan los imprevistos, los añaden a su planning encantados. Sus jornadas son completitas también, no deja un minuto al azar: trabajo, ejercicio, amigos, lectura… Y lo bueno es que transmiten serenidad.

Cáncer: Es nervioso por naturaleza. Es sensible a todo, reacciona con nerviosismo a cualquier imprevisto, porque le pone nervioso la falta de control sobre las cosas y su vida. Es capaz de atender muchos asuntos a la vez, viajar, no dormir, no comer… con tal de atenderlos a todos y tenerlo todo bajo control. Dicho lo dicho es feliz con su vida súper activa.