Horóscopo: las mujeres más atrevidas en el amor, según su signo del zodíaco

Son muchas las mujeres que cuando le agrada una persona toma la iniciativa y la coincidencia de ellas es que pertenecen a los signos del zodíaco más atrevidos en el amor. Según los astros, estas personas están muy conectadas con su intuición y no dudan en dar el primer paso.

Eso sí, no son mujeres que toleran y perdonan todo, saben cuándo dar un empujoncito para ver si las cosas funcionan.

Capricornio: Siempre andan mil cosas por lo tanto no tienen el tiempo de esperar a que un hombre se decida a dar el primer paso. Tienen su intuición a flor de piel, por ello la primera impresión es clave, no pierden el tiempo con quien no les inspira confianza.

Cuando alguien les interesa son claras, directas con sus mensajes y lo que sienten, por eso no tienen miedo de dar el primer paso, aunque no siempre tomarán la iniciativa, también les gusta que las consientan de vez en cuando.

Sagitario: Les gusta que las conquisten pero si ven que el otro no se anima, sin problema dan el primer paso. Ellas coquetean y bromean de una forma sutil, pero cuando más las conoces, más aprendes a reconocer sus intereses. Su conexión se da de forma natural con varios, no desperdician oportunidades por lo que no dudan en tomar la iniciativa cuando sienten que se requiere.

Aries: No temen en dejarse llevar cuando se sienten atraídas por alguien. Poseen una personalidad llena de entusiasmo que hace que tomar la iniciativa sea algo simple para ellas, saben hacerlo sin verse desesperadas, no les gusta esperar sentadas a que el otro se decida, son de las que agarran el toro por los cuernos.