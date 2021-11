Guido Süller apuntó contra la serie de Ricardo Fort: ”Es vergonzoso lo que hicieron conmigo”

“El Comandante Fort” es la serie exclusiva que llevan adelante los hijos del empresario, Felipe y Martita para la plataforma Star+ y se estrenará el año próximo. Una de las figuras que formó parte de la vida de Ricardo Fort, y que fue consultada en el proceso de preproducción, fue Guido Süller, quien en diálogo con Pablo Montagna en el programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia) se quejó del lugar que le dieron.

“Me convocaron y estoy muy enojado y es vergonzoso lo que hicieron conmigo. Me hicieron dejar un testimonio, que no se paga, cuando lo están realizando millonarios que van a ganar dinero y para mí es una estafa eso”, señaló el mediático arquitecto.

Ricardo Fort y Guido Süller

Además señaló que Fort “fue el gran amor” de su juventud. “Me llamaron para el cuarto y último capítulo, pero debería haber estado en el primero, porque fui su primer amor, él tenía 19 años cuando nos conocimos”, expresó enojado Guido, que además sentenció: “Ojalá que nadie vea la serie. A mí me obviaron, directamente”.

“¿Quién va a hablar de Ricardo a los 19 años? Nadie lo conoció, porque en esa época la homosexualidad se ocultaba. Él no era auténtico ni siquiera delante de sus hermanos o de sus padres. Con el único que era auténtico era conmigo. Los secretos que yo tengo me los llevaré a la tumba”, agregó luego.

Luego apuntó contra la producción por haber llamado gente que no estuvo al lado de Ricky en sus momentos de menor exposición: “Yo salí con él no por interés, porque él no tenía un mango, sino por amor. Yo lo amé de verdad y el me amó a mí, si no, no tendría tantas cartas manuscritas y firmadas por él que ya están amarillentas. Y a mí me obviaron, directamente”, señaló.

“Y algunos de los que testimonian (en la serie) son gente de la noche, perdida, gente que le proveía sustancias. Impresentables, me da vergüenza ajena que estén participando de esa serie”, agregó Süller, muy molesto.

Recordemos que la nueva serie, que tendrá una extensión de nueve capítulos, está dirigida por Eddie Fitte y contará con la vida de Ricardo Fort en dos etapas muy marcadas de él: su vida privada y sus vínculos familiares, sus inicios en los medios y la explosión mediática. Será transmitida por la señal y plataforma Star+, perteneciente a Disney.

Entre las personalidades más destacados que participarán se encuentra la estrella máxima fue Moria Casán, acompañada por César Carrozza, el abogado que fue amigo de Ricardo Fort, Graciela Alfano, Iliana Calabró, José María Muscari, Mariana Calabró, Celeste Muriega, Pía Shaw, Franco Torchia y su pareja, Tomás Balmaceda, y Santiago Artemis.