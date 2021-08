Glamour García, la actriz trans de Dulce Ambición, habla sobre su fama: “Pensé que todo era demasiado invasivo”

Glamour García ha tomado gran repercusión desde 2019, cuando debutó en la televisión de aire con Dulce Ambición. La actriz transgénero ha conversado con el medio brasilero Observatório da TV y ha profundizado en el proceso de llegar a la fama.

“Fue muy rápido. Al principio, realmente no sabía cómo manejarlo. Pensé que todo era demasiado invasivo”, dijo en la entrevista. “Se nota cuando la persona te admira, cuando te tiene cariño. Es diferente cuando solo quieres una selfie”, admite.

En cuanto al reconocimiento, también declaró que es un poco molesto cuando las personas no respectan su propio espacio.

“Empiezan a atacarte para conseguir algo que no tienes la obligación [de dar] “, declara. “Hoy lo entiendo, sé cómo afrontarlo y lo respeto también. Creo que puedo filtrarlo incluso sentimentalmente”, concluyó.

Aunque su auge comenzó con Dulce Ambición, la actriz ha ganado gran revuelo por sus dotes actorales y su historia de vida.

La historia de Glamour García

Daniela Garcia Machado es su verdadero nombre, aunque en el mundo artístico se la conoce como Glamour García.

Criada en una familia de 6, sus dos padres y sus tres hermanos, Glamour ya tuvo desde pequeña una fuerte disforia de género.

Nacida con el nombre de Daniel, a los trece años descubrió que era una mujer transexual, asumiendo pronto su verdadera identidad. Desde pequeña afrontó la transfobia, la misoginia y los prejuicios sociales.

Sobre la fama: "Fue muy rápido. Al principio, realmente no sabía cómo manejarlo. Pensé que todo era demasiado invasivo.” web

En 2017, durante una entrevista con el programa Liberdade de Gênero, transmitida por GNT, reveló que sufrió machismo y humillaciones por haber sido criada en un pueblo pequeño y conservador.

También recordó que durante muchos años solo vestía de mujer de noche cuando salió a esconderse para algún evento.

Con apenas 10 años, comenzó a afeitarse a escondidas, aunque una década después, el miedo había quedado atrás.

Se fue de casa a los dieciocho años para vivir sola en Londrina, donde estudió artes escénicas en la Universidad Estatal de Londrina. Igualmente, al poco tiempo abandonó para mudarse a São Paulo y graduarse como actriz en un curso vocacional.

Fue la primera mujer trans en ganar el trofeo a la Mejor Actriz Revelación en la Mejor Actriz del Año. web

Durante su tiempo en la educación superior, participó activamente en el ejército en manifestaciones a favor del feminismo y los derechos de la población LGBTQIA.

A sus 20 años comenzó su verdadero cambio físico. Fue allí cuando logró aplicar silicona y comenzó el proceso de terapia hormonal, que le garantizaba una silueta más delicada y unos rasgos más finos en su rostro.

En 2009, se sometió a su cirugía de reasignación de sexo y modificó todos sus documentos al género femenino.

La mujer de 32 años comenzó trabajando en obras de teatro como es el caso de “Salomé”. En 2012 protagonizó el documental “Além das Sete Cores”, escrito y dirigido por Camila Biau.

Desde su paso por la universidad ha sido militante por los derechos del feminismo y la comunidad LGBTIQ. web

También ha incursionado en películas como “O Amor Que Não Dare Say Your Name”, “Temporary Name” y “Horacio”.

En 2018, recibió el premio a Mejor Actriz en el II Festival de Cine de Paranoá, por su papel en el cortometraje Nome Provisório, dirigido por Bruno Arrivabene y Victor Allencar.

En cuanto a su paso por la televisión, hizo su debut en 2018 interpretando a Babete en la serie Rua Augusta.

Sin embargo, la fama y el reconocimiento internacional llegan en el 2019, cuando se embarcó en el papel de la transexual Britney en la telenovela Dulce Ambición.

Este papel le valió el trofeo a la Mejor Actriz Revelación en la Mejor Actriz del Año de 2019, siendo la primera trans en ganar el premio.