Georgina Rodríguez ostentó su pancita en Dubai luego de lanzar su documental

Con dos bebés en camino, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo disfrutan de la vida en la tranquilidad de sus vacaciones. Tras haber anunciado su segundo embarazo con el futbolista, la carrera de Georgina solo ha cosechado éxitos.

La modelo argentina acaba de lanzar su nuevo documental en Netflix, titulado “Soy Georgina”, en el cual recorre los costados más íntimos de su vida con Ronaldo, su familia y su propia carrera en la moda.

La modelo argentina espera gemelos junto al astro del fútbol, Cristiano Ronaldo. La noticia la dieron a conocer en octubre de 2021. / Instagram: @georginagio

Georgina disfrutó de un cumpleaños totalmente lujoso en medio del estreno y con unas vacaciones totalmente soñadas por Dubai. Estuvo acompañada de sus hijos Cristiano Jr., Eva María, Mateo y Alana Martina.

La modelo disfrutó del éxito de su documental y posó muy sensual en las playas de la ciudad árabe. “En el paraíso”, tituló Rodríguez aquella galería de imágenes donde la vemos muy cómoda disfrutando de un licuado en la playa.

Con un enorme vientre de embarazo, que anuncia sus avanzados meses de maternidad, la joven de 28 años posó tapándose el sol en su rostro con una de las manos mientras con la otra sostenía su batido.

La familia entera disfrutó de un viaje de relax por las playas de la ciudad árabe. / Instagram: @georginagio

Georgina llevaba un traje de baño celeste y un pañuelo en la cabeza, que le daba un aire totalmente veraniego. Su bolso de Christian Dior no pasó desapercibido.

En el resto de las fotografías posó sentada en la silla de playa con un top corto. También posó junto a sus pequeños en la piscina, regalando una dulce postal de los niños besando su vientre.

Con este viaje, pensamos que la familia se está despidiendo por un tiempo de sus vacaciones en lugares paradisíacos, ya que cuando el embarazo esté más avanzado, Georgina no podrá volar.

Georgina Rodríguez nos dejó una tierna postal de sus hijos besando su vientre. / Instagram: @georginagio

Soy Georgina y lo que ocultó el documental

El nuevo documental de la novia de Cristiano Ronaldo ha dejado mucho de qué hablar. Es la primera vez que abren la puerta al público para conocer la intimidad y dinámica de una de las parejas más famosas del mundo.

Y aunque su pasado, su relación con el jugador y su estilo de vida estén plasmados en la tira, muchos han remarcado que los costados más oscuros de su vida no están allí reflejados.

Si bien en el documental habla de haber tenido una infancia difícil, no da demasiados detalles de lo que hubo detrás. Fue Patricia Rodríguez, hermana ‘secreta’ de Georgina por parte de su padre, quien se ha encargado de desvelar algo que la pareja de CR7 no decidió nombrar en Netflix.

El nuevo documental de Georgina Rodríguez refleja su relación con el futbolista, su vida personal y sus proyectos laborales.

Según afirmó Patricia en ‘Sálvame Deluxe’, el padre de ambas era traficante de drogas. “Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa, un día mis hermanas y yo entramos y mi padre estaba preparando unos paquetes, cuando le pregunté qué era eso, me dijo que eran paquetes de comida para los pobres”, contó recordando el suceso vivido cuando eran pequeñas. Y aclaró: “paquetes de droga”.

Además, la media hermana recordó el mal momento que atravesó ella cuando su padre, Jorge Rodríguez, cayó preso. “Dejé de ver a Gio al poco tiempo de mi padre entrar a la cárcel, me quedé con ella, con su hermana y con su madre, pero al poco tiempo me metieron en un reformatorio. Desde entonces apenas he tenido contacto con Georgina y echo de menos esa relación de hermanas”, afirmó.