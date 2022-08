Florencia Peña recuperó su cuenta de Instagram y provocó a todos mostrando su parte de atrás

Dicen que el que no llora no mama y Florencia Peña lo sabe. Tanto se quejó en cada programa que tuvo la oportunidad, que desde las oficinas de Instagram en Argentina revisaron su caso y le devolvieron la cuenta @flor_de_p con seis millones de seguidores y más de ocho años de historia en fotos.

Para celebrar, la conductora de LPA y protagonista de Casados con hijos grabó un video en su campo de Salta. “Gracias Instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todxs lxs que se sumaron a la cruzada, que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado”, escribió Florencia en su publicación.

En el video se la ve a Flor corriendo por el campo y sufrir una caída que no opacó, para nada, su festejo: ”Me caí y me levanté, un tropezón no es caída. ¡Recuperé mi cuenta!”, expresó la actriz visiblemente feliz. “Gracias a todos y todas los que me ayudaron con esta nueva cuenta que abrí. Logré hablar con Instagram Argentina, a su vez me estaban ayudando desde Europa, y gracias a esto se dieron cuenta que se habían equivocado con algunas cosas”, explicó la conductora.

“Como revieron la decisión, me la devolvieron. Sabía que tenía razón, de verdad lo sabía, porque no había hecho nada malo”, añadió Flor, que contó que también va a permanecer activo el perfil alternativo que creó en los últimos días. “Va a haber contenidos distintos y contenidos en conjunto, pero @flor_de_p sigue”.

Jugada, como siempre, Flor subió la temperatura en su cuenta alternativa @soyflorpe con una foto jugadísima de su cola al lado de un pileta. “Cada día más linda… lo digo por #Salta eh #saltalalinda #RECARGADA” escribió en su publicación.

Flor Peña mostró todo desde su casa de Salta

Flor denunció persecución tras el cierre de su cuenta de Instagram

El conflicto de Florencia Peña con Instagram arrancó en mayo cuando le cerraron su cuenta por primera vez. Al mes, otra vez le volvieron a cerrar la cuenta. La última fue la definitiva y Flor estalló de furia.

La actriz grabó un video y denunció públicamente que se trataba de una operación. La conductora de LPA se comparó con Jennifer López y cuestionó que la artista hizo un desnudo más jugado que ella y no le cerraron la cuenta.

Según Peña, todo se trató de denuncias de cuentas falsas que solo quieren perjudicarla. Resignada, la actriz abrió una nueva cuenta que hasta ahora llevaba más de 400 mil seguidores. Según ella misma anunció, la cuenta @soyflorpe queda como cuenta secundaria y tendrá contenido diferente de su cuenta principal.

Florencia Peña

Flor Peña mostró cómo es su casa de Salta con impresionantes fotos