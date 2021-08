Flor Peña se quiso defender y expuso que: “Luis Brandoni, Carlos Rotemberg, Adrián Suar y Tinelli” también estuvieron en Olivos

Flor Peña se ausentó unos días de su programa Flor de Equipo, de Telefe, ya que se sintió muy afectada por la polémica que se generó al salir a la luz su visita a la Quinta de Olivos, el año pasado, en plena cuarentena y, donde a raíz de ello fue agredida fuertemente en las redes sociales.

Este viernes, la conductora dijo presente junto a sus compañeros de piso y encaró un sentido mensaje. Agradeció a quienes la apoyaron, dijo entender que esta pandemia trajo mucho dolor y muchas personas no pudieron despedir a sus seres queridos fallecidos, que ella tampoco lo pudo hacer con su padre, pero que, su ida a Olivos fue netamente por una cuestión laboral.

“Estábamos todos intentando hacer algo para ayudar a salir adelante, yo fui con permiso, con protocolo a una reunión que me invitó el presidente, de trabajo, a la mañana, fui una sola vez, la única intención fue para poder encontrar una solución a lo que estaba sucediendo con nuestra industria”, destacó la actriz.

Peña contundente: “No fui solamente yo”

Pero además, elevó su apuesta y sobre la presencia también de hombres en aquellas visitas al presidente Alberto Fernández, Flor Peña declaró: “No fui solamente yo, sobre todo hombres fueron, gente muy importante, Luis Brandoni, Carlos Rotemberg, Adrián Suar, Tinelli, en su momento también Gallardo estuvo pidiendo por los jugadores y muchos dirigentes de gremios de muchos trabajadores de la Argentina porque era un momento de la pandemia muy complicado”.

Por otra parte, destacar las palabras de la conductora de Telefe: “Pero la que carga con la denuncia penal soy yo. Lo que recibí estos días fue un acto absoluto de misoginia, de disciplinamiento, que tiene que ver con decir, mira, sos mujer, no te la vamos a dejar pasar...”.

Finalmente, Peña agradeció y se emocionó al recordar el apoyo y las palabras de cariño que recibió de sus hijos: “Ese día mi hijo entró al cuarto, me dio un abrazo, mi hijo es un varón que entiende cuál tiene que ser el lugar de la mujer, me dio un abrazo hermoso y me dijo te amo tanto y acá estamos, sabemos cómo sos, y quien sos y te vamos a bancar….”.