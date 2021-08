¿Son parecidos? A Tomás Fonzi lo confundieron con un famoso cantante

La fama puede traer aparejados muchos beneficios. Entre ellos, el reconocimiento y el cariño del público. Y durante un largo tiempo, Tomás Fonzi recibió un trato preferencial en un comercio de su barrio pero no por su trabajo como actor, sino porque lo confundieron con un famoso cantante.

Invitado a Flor de equipo para promocionar La fiesta de los chicos, una obra de teatro que protagoniza en calle Corrientes junto a Fernando Dente y Tacho Riera, Marcelo Polino recordó la divertida anécdota.

“¿Es verdad que Tomás se hizo amigo del ferretero del barrio, que lo trataba divino durante mucho tiempo porque se creía que era Diego Torres?”, preguntó el periodista en un juego de Verdadero o Falso.

“¡Es verdadero! Me confundió el primer día con Diego Torres y yo jamás se lo negué”, reconoció el hermano de Dolores Fonzi. Y explicó cómo surgió la confusión: “Me dijo: ‘¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo va la música?’. Yo hago música, así que le dije que bien. Y cuando me iba, me dijo: ‘Chau, Dieguito Torres’”.

“Ahora Diego Torres tiene una deuda en la ferretería”, acotó Riera con picardía. Y Fonzi admitió que gracias a la atención del comerciantes, hizo muchos arreglos de plomería en su casa.

Tomás Fonzi y una colección de anécdotas

Hace poco, el actor visitó Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon en América TV y contó que durante su noviazgo con Juana Viale, asistió a una cena en la casa de Mirtha Legrand y que se quedó dormido en una reposera.

“Hubo un evento y fui muy cansado. Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera. Además, en lo de Mirtha el whisky es de calidad, un terciopelo”, reveló el actor.

La mezcla entre el cansancio y el alcohol le jugaron una mala pasada y no solo se durmió, sino que “Chiquita” intentó despertarlo. “Después me contaron. Yo me desperté con el rocío cayendo y la señora picándome con el dedo mientras me decía ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Y Fonzi se había ido, se autoprotegió”, bromeó.