Flor Peña reveló cuál es su mayor talento en la intimidad

El sábado 19 de diciembre, Andy Kusnetzoff condujo el último programa de “PH, podemos hablar” del 2020. Sus invitadas fueron un lujo, todas relacionadas a Telefe: Verónica Lozano, Zaira Nara, Paula Chaves, Jesica Cirio y Flor Peña. Y quien dio la nota más picante de la noche fue la conductora de “Flor de equipo”.

Flor sorprendió a Andy con la confesó de su mayor talento sexual. Sucedió cuando él le pidió a las artistas que avanzaran al punto de encuentro las que tenían un talento oculto. Y allí fue ella, riéndose a carcajadas. “¿Qué estás pensando? Decilo, dale”, soltó el conductor al ver a su colega.

Las demás invitadas también insistieron, y Peña soltó todavía tentada de la risa: “No puedo contarlo. Es una habilidad que yo tengo. Soy muy buena… No puedo contarlo, ja”.

Y empezó a dar detalles: “Desde siempre, eh. Es el abrazo de oso. Tengo una técnica. Si no tenés técnica, no va”. Ante la cara de desconcierto de la mayoría, Lozano explicó con ironía: “En un día de cumpleaños, ella con los globos, festeja”.

A lo que Flor agregó: “Para festejar se necesitan dos globos y una matraca” y Chaves aportó un “se cae de maduro”, en referencia al imponente escote de Peña pero ésta advirtió que además tiene “técnica”.

En ese momento Cirio pidió tips: “Las veces que intenté, me resulta complicado. No me sale. Sale pero ahí”. Para cerrar el momento, Peña lanzó: “Lo mío queda agarrado, agarrado” y Andy pidió que cambiaran de tema porque hasta la seña realizada era muy notoria.