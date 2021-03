Flor Jazmín Peña se probó como “cocinerita” preparando un tereré, pero su receta recibió varias críticas

El fenómeno de MasterChef Celebrity va alcanzando cada parte del país y no hay quien se pierda la oportunidad de hacer uno de esos cortos videos de Instagram en donde muestre sus “habilidades” para poder ser parte del reality de cocineros amateurs.

A pesar de que no reveló que esa fuera su intención, Flor Jazmín Peña parece haber enviado por las redes un video para que tal vez la tengan en cuenta en la próxima temporada de MasterChef. En el divertido posteo, la bailarina encanta a sus seguidores con sus personalidad y con las recomendaciones que da sobre una de las bebidas que se pasan de argentinas, pero que son frescas como hielo para el verano.

Es que Flor eligió enseñar a los 1.2 millones de usuarios que la siguen cual es su forma preferida de preparar un tereré. “Veranito, calor, buena compañía y tereré: planazo. Pd: siempre quise ser una Cocinerita en Acción”, escribió junto al video en donde confiesa que siempre ha querido cocinar frente a la cámara.

El tereré de Flor Jazmín Peña

Aunque su receta ni se acerca a lo complicado, los amantes del mate dirán que no es poca cosa conocer los “secretos” y detalles que convierten a un tereré en un “planazo”, como dice la bailarina para su “tereré como la gente”.

Con un inicio tan complicado como divertido, donde debe hacer un nuevo corte de cámara para saludar nuevamente, Flor comienza explicando los ingredientes y utensilios necesarios. Un vaso de vidrio, bombilla, yerba, agua, hielo y dos jugos BC, según su elección. Para Flor el sabor elegido era “naranja dulce”.

El orden va así: bombilla, yerba, hielo y agregar el jugo. Pero los usuarios se sumaron con recomendaciones como: “Se le pone arroz al fondo para que no se tape”, “El hielo 1ro y después la yerba”, “COMO NO VAS A USAR EL DE LIMONADAAA”.

Mientras que otros la criticaron por lo que no consideraban un tereré, sobre todo de muchos misioneros: “Lpm Flor yo te amo pero eso no es Tereereeee”, “Esto es un pecado para un misionero” y “Nooooooo el hielo primero y despues la. Yeeerbaaaa si no se tapaaa”, “Pasamos todos los misioneros y nos cagamos de risa”, “Prepará el jugo en un termo con el hielo ahi, para que se mantenga el frio, en vez de los hielos en el “mate”.

¿Cuál es la mejor forma de preparar el tereré para vos?