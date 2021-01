Una seguidora acusó a Flor Jazmín Peña de irrespetuosa y ella le contestó

En una de sus recientes publicaciones, Flor Jazmín Peña subió un video que fue elogiado por las redes, comentado por miles de famosos y que recibió mucha repercusión, además de más de 434 mil reproducciones. Pero en medio del éxito que estaba teniendo por su coreografía al ritmo de la música de Cazzu y The Real Chita, una seguidora le hizo un reproche que en realidad la deja muy mal parada y hasta pone en juego su responsabilidad laboral.

Jesica Cirio le había escrito “Tremendo”, Camila Cavallo le comentó con caras de emojis enamorados, Julieta Nair Calvo le puso “Uyuyyyy mamiii”, y hasta las dos cantantes de la canción que eligió con montones de emojis. Pero entre tanto halago, quedó resaltando un escrito que terminó en una larga discusión en la columna de comentarios.

“Lo único que no me gusto es saber que el flaco del video estuvo esperándote más de 40min porque llegaste tarde cuando habían pagado la locación por 2hs. Eso es falta de respeto hacia el otro”, escribió una seguidora que después se identificó como fotógrafa de profesión.

El comentario de la fotógrafa.

Muchos de los fans de Flor salieron a defenderla, explicando que no pasaba nada, porque ella y el camarógrafo (Agustin Franzoni) eran amigos, pero la usuaria remarcó que no iba por la amistad, sino por códigos laborales.

“Yo quiero saber cómo sabe que estuvo esperandote 40 min”, escribió otra. Cuando algunos le cuestionaron sus fuentes, la joven puso: “Ayer o antes de ayer lo puso (el camarógrafo), yo soy fotógrafa y es un bajón que te hagan eso”. Aunque después aclaró: “Igual me encanta ella! Pero se ve que no se puede decir nada jajaja se enojan todos”.

El chicaneo de la usuaria y la respuesta de Flor

“Porque vos no me respondes? Jajajajaa la mejor igual, pero yo soy fotógrafa y me ha pasado y no está bueno!”, escribió Eve Flamenco, la seguidora en cuestión. Al poco tiempo, llegó la esperada respuesta de Flor, que hasta el momento se había mantenido en silencio y al margen de la pelea.

“Porque tenés una abogada y yo no”, dijo la bailarina sin comentar nada más, etiquetando tanto a la usuaria como al camarógrafo. Para ella, la discusión terminaba ahí.