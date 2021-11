Floppy Tesouro habló de su pelea con Silvina Luna por su ex marido: “Me molestó la actitud”

La semana pasada, Silvina Luna y Floppy Tesouro fueron noticia por una pelea a los gritos durante un evento en Puerto Madero organizado por Rodrigo Fernández Prieto, el hombre por el que ambas discutieron. Si bien la ex participante del Cantando explicó más tarde que tenían “temas pendientes que aclarar de mujer a mujer”, la rosarina echó paños fríos sobre el asunto y aseguró que estaba todo bien.

Finalmente, Floppy dio su versión de los hechos y, en diálogo con “Nosotros a la mañana”, comentó: “Fue una charla de mujeres, un intercambio de opiniones. Yo no la había visto en el evento a Silvina. Ella se contactó conmigo cuando empezaron a decir las cosas que dijeron, de las cuales yo siempre los defendí y puse las manos en el fuego tanto por Rodri como por Silvina”.

“Yo sabía de su vínculo de muchísimos años de amistad. Como era una persona de confiar yo le abría las puertas de mi casa, yo sé que son como hermanos y ella es amiga de toda la familia. Hubo una situación que había quedado pendiente de charlar. A mí me había molestado que se hayan ido a Panamá en plena separación”, afirmó Tesouro, tal como había dicho Silvina Luna en el programa de Ángel de Brito.

Floppy Tesouro en "Nosotros a la mañana". (Captura)

“Yo sabía que iba a pasar, sabiendo que ella es pública, y que todo el mundo iba a opinar y a sacar sus conclusiones. Entonces, sentí que no había sido cuidada desde ese lugar, pero fue un intercambio de opiniones”, añadió.

“Silvina me dijo que en ese momento no se dio cuenta, que no fue adrede. Me dijo que me quería y yo le dije que también la quiero y si no fuera así, ni lo hablaríamos. En su momento se puso intensa, yo soy muy expresiva y me salió decirle que no se había puesto en mi lugar. La realidad es que a veces hay que limar asperezas y la gente hablando se entiende. Somos gente grande”, reconoció la modelo.

Cuando le consultaron si creyó las palabras de Silvina Luna, Floppy aseguró: “Me convenció lo que dijo. Yo soy políticamente correcta, pero soy honesta. Sentí que lo que me dijo fue desde un buen lugar. Ella midió que él es su amigo y no que yo no la estaba pasando bien. Sé que nada fue adrede, pero se fueron de vacaciones como todos los años”.

Por último, desmintió nuevamente la existencia de un romance entre Silvina y su ex marido, Rodrigo Fernández Pietro: “No, no. Eso siempre lo negué. A mí me molestó la actitud. Tuvimos una charla y después volvimos a la mesa del lugar, seguimos fluyendo naturalmente”.