Silvina Luna y Floppy Tesouro se pelearon a los gritos y ahora una de ellas salió a contar todo

Este miércoles, Silvina Luna y Floppy Tesouro fueron noticia por una pelea a los gritos que ambas mantuvieron durante un evento en Puerto Madero organizado por Rodrigo Fernández Prieto, el hombre por el que ambas discutieron. Si bien la ex participante del Cantando explicó más tarde que tenían “temas pendientes que aclarar de mujer a mujer”, ahora la rosarina contó todos los detalles de su encontronazo.

Invitada a “Los Ángeles de la Mañana”, Silvina habló de las tan comentadas vacaciones en Panamá con Fernández Prieto y un grupo de amigos, que suelen viajar todos los años al mismo lugar: “Éramos un montón, cuando nos vamos los veranos somos como 10 personas, es como la casa de Gran Hermano. Es una casa grande, nos conocemos mucho y nos llevamos muy bien”.

En ese momento, Fernández Prieto estaba recién separado de Floppy Tesouro, por lo que enseguida surgieron rumores de un incipiente (¿y repetido?) romance con Silvina Luna. “Yo soy amiga de Rodrigo desde hace 20 años, cuando llegué a Buenos Aires. Su hermana es mi mejor amiga. Nunca salí con él, pero viajamos juntos por un montón de lados”, remarcó ella cuando en LAM le preguntaron si habían estado en pareja.

Fue entonces que reveló lo que pasó con Tesouro en el evento de Puerto Madero: “No estábamos a los gritos, son unos exagerados. Ella es muy expresiva. Estábamos en la misma mesa con la hermana, la madre, en familia. Nos paramos y hablamos de algo que a ella le había molestado”.

Efectivamente, el enojo de Floppy venía por el lado de su ex: “Ella iba a venir con nosotros a Panamá, y dice que yo no tendría que haber ido porque justo se habían separado y los medios iban a decir que estábamos juntos. Yo ya tenía el pasaje y quería ir”.

Silvina Luna se instaló en Panamá.

“A ella le influye que los medios digan todo esto. Pretendía que yo me baje del viaje. Sintió que no me puse en su lugar como mujer. Escuchándola le pedí disculpas si a ella le molestó. La quiero, es re buena mina. Después nos sentamos y nos cagamos de risa toda la noche”, detalló Silvina.

Sin embargo, consideró que es una conversación que Floppy tendría que haber mantenido con Rodrigo Fernández Prieto y no con ella.