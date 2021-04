Filtraron un audio de Maradona que avala los dichos de Morla: “Estoy harto de que Claudia me ponga en contra a mis hijas”

Ya pasaron cinco meses desde la muerte de Diego Maradona y todavía se siguen escribiendo nuevos episodios de la novela por su herencia y del culpable de que haya fallecido. Ahora se dio a conocer un audio del astro del fútbol donde habla de la auditoría que pidió contra Claudia Villafañe y de esta forma se comprueba una parte de las declaraciones de Matías Morla con Jorge Rial.

“Estoy harto de las denuncias cuando el que pidió la auditoría fui yo, estoy harto de que Claudia me ponga en contra a mis hijas y mis nietos, estoy harto de que inventen cosas para no pagar lo que tienen que pagar en Argentina y Estados Unidos, que ya me cansé, no perdono más a nadie”, se le escucha decir a Diego en el clip de audio que fue publicado por Polémica en el bar.

En referencia a la relación que mantenía el ex goleador de la selección argentina con sus hijas, Morla dijo que “la relación entre Diego y Dalma era tensa, complicada”. “Cada dos segundos él le decía: ‘la platita que me robaste ponela en la cuentita, devolvémela’. Yo me senté con Claudia, Dalma y Gianinna y les di la solución para el tema. Les dije que le den los 1.950.000 dólares que sacaron de la cuenta de la cuenta del Diego cuando nació Dieguito Fernando, que estaba en una cuenta de seguridad”

Además el abogado dijo que Maradona “se sentía robado, traicionado”. Yo estuve con Maradona siete años nuevos y siete navidades mirando el teléfono a ver quién lo llamaba y no lo llamaba nadie”, advirtió.

“Se dio cuenta de que le robaban por una empresa inglesa que hizo una auditoría. Hasta le quisieron sacar los departamentos a las pobres hermanas poniendo en duda la firma de Maradona en las donaciones”, afirmó Morla.

También arremetió contra Claudia Villafañe, haciendo referencia al velatorio del Diez. “Villafañe llevó el cadáver, una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo. Él nunca hubiera permitido que ella lo lleve. Lo llevaron como un trofeo, fue un papelón”, opinó.