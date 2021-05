Fernando Burlando le puso condiciones a Barbie Franco para volver a ser su pareja

A principio de año, Barby Franco y Fernando Burlando estuvieron en un impasse de su relación, cuando no se sabía si estaban juntos, se habían separado o no se sabía bien cual era su situación sentimental. Luego de anunciarse separados hasta se los había visto juntos en las costas de Cariló, pero fue hasta un tiempo después que confirmaron su reconciliación.

Ahora, con el inicio de La Academia, donde Barby se presenta como concursante, la modelo ha sido consultada respecto a la falta de fotos con Burlando. Fue Pia Shaw, en Los Ángeles de la Mañana, quien le consultó sobre la relación. “Bien. Súper bien. Si es porque no me fui con él al campo es porque él se está ocupando de vacunar a los animales, del campo, de cosechar. Estoy ensayando todos los días y no iba a ir por un día”, explicó sin siquiera dudarlo.

Pero ante la insistencia de la periodista, Barby terminó confesando el pacto que el abogado le pidió como condición para poder estar juntos de nuevo tras su ruptura: “Él en su momento me dijo de que no quería exponer más a la pareja. Porque todo el mundo está diciendo que no subimos más fotos juntos en Instagram”.

La privacidad ante todo

Las razones eran preservar su propia intimidad, así como lo que pasaba entre ellos: “En su momento él me pidió eso, que no exponga tanto la relación. Y bueno, ok, listo… lo hice. No subo más fotos a Instagram con él. ¿Si me ofendió? No, cero. A él le copa que hable de él, pero cuando estamos mal, obviamente, le cae medio mal. Pero bueno, no voy a exponerlo más”, dijo sobre una decisión.

“Una cosa es ser mediático en lo que él hace, en lo judicial”, explicaba Franco. Y Yanina Latorre completó diciendo que era entendible, siendo la figura de ella mucho más mediática. “Soy mediática y me divierte. Por algo me llamaron en La Academia. Él Irá a verme”, aclaró ella, pero también dijo que respeta lo que “él le pidió”.