Fernanda Vives recibió la vacuna contra el Covid-19 y generó polémica

La felicidad de Fernanda Vives por ser vacunada contra el coronavirus se vio empañada por las críticas recibidas en redes sociales y en televisión. La mediática compartió una foto con el carnet de vacunación y le llovieron los comentarios en su contra. Estuvo obligada a responder y lo hizo.

El miércoles 26 de mayo, la ex vedette recibió la primera dosis y al hacer público la situación, muchos de los usuarios de las redes comenzaron a cuestionarla, si tenía la edad o si era persona de riesgo como para ser inoculada. Pero no todo quedó en el mundo virtual, Facundo Pastor se despachó contra la rubia en “Fantino a la tarde”.

“Vacunada. No soy VIP (lamentablemente soy asmática) considerada de riesgo”, escribió Fernanda en Instagram como abriendo el paraguas ante la ola de críticas que, finalmente, le cayó encima.

En sus historias, la madre de una niña y un niño explicó: “Me llegó el jueves pasado pero como me había dado la de la gripe tuve que esperar 15 días. Estoy muy contenta”.

Al ver la repercusión de su publicación, ella misma se sometió a un cuestionario y no se guardó nada: “No me acuerdo cuando me anoté pero sé que fue en el mes de marzo. Cuando te inscribís ponés, en mi caso problemas respiratorios, y se considera que es de riesgo”.

“Sé que no tengo que dar explicaciones porque no soy VIP. Me anoté como cualquiera se puede anotar”, reiteró la mediática de 41 años.

Horas después de haber expuesto su situación, volvió a Instagram para responderle al plantel del programa de Alejandro Fantino, donde hablaron de su vacunación. “Fernanda subió un posteo de su vacuna pero la gente le dice pero cómo, no te da la edad para vacunarte, y ella dijo ‘soy asmática’”, dice Marcela Tauro al aire.

A lo que Pastor asegura que ser asmático no es una enfermedad o patología considerada de riesgo y Fantino lo interrumpe: “Si ella tiene una morbilidad que puede justificar que es asmática...”. Facundo quiso avalar sus dichos pero le salió mal; le consultó al Dr. Carlos Regazzoni y le dijo que ser asmático sí está considerado de riesgo.

Enojada, Fernanda le reclamó al periodista: “Hubiera estado bueno que, tal vez, se lo hubieras preguntado (al Dr.) antes de largar toda esa información que diste que estaba mal lo que yo hacía. Está bueno informarse antes”.

“Siempre la carga tiene que estar ante nosotros, los ciudadanos tenemos que llevar la responsabilidad. Según él, ya sabemos cómo se manejan las internas... Yo quiero que sepa que yo me anoté como lo hace cualquiera, puse el problema que tenía, esperé el turno, cuando me lo dieron fui y me vacuné. Yo no tengo amigos en el poder, nadie me hizo un favor, no pagué para vacunarme y soy de riesgo. Informemos bien, todos tenemos derecho a vacunarnos”, concluyó la ex pareja de la Tota Santillán.