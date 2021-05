“Masterchef Celebrity 2″: Germán Martitegui se enojó con Alex Caniggia y pidió una “medida disciplinaria”

En un miércoles de mucha acción en “Masterchef Celebrity 2″, Alex Caniggia mantuvo una acalorada discusión con uno de los miembros del jurado, Germán Martitegui.

“Pará, ¿qué estas haciendo?” le preguntó el exigente cocinero al acercarse a la isla de Caniggia. “Estoy en acción”, respondió el mediático, mientras pelaba una papa y tiraba la cascara afuera del cesto de basura.

“No, estás haciendo un desastre, estas tirando toda la papa. No se puede hacer así”, sostuvo Germán, pidiéndole que frene con su acción. “Quiere pararme para joderme, no me va a joder”, dijo Alex en un momento, mirando a cámara.

“Si no juntás eso, no presentás nada”, lo provocó Martitegui. “No me para nadie hoy, ni vos Hitman me vas a parar”, le contestó el hijo de Mariana Nannis. “No escucho ni a mi viejo, voy a escuchar a este”, declaró Caniggia en el confesionario.

Minutos después, cuando el jurado se reunió para dar un parte de las situaciones que se estaban dando en la cocina, repasando uno por uno las preparaciones de los concursantes, Martitegui se refirió a la situación de Alex: “Estoy enojado y quiero una medida disciplinaria. Él estaba pelando las papas y tirando todo afuera” comentó Germán. “Si está rebelde se tendrá que ubicar” sentenció Damián Betular.

Finalmente, antes de que Caniggia presentara su pescado al horno con papas y huevo frito, Germán se percató que el mediático había limpiado su isla: “limpiaste, bien ahí”. Al momento de la devolución, los miembros del jurado no realizaron mención del incidente.