Evangelina Anderson posó en ropa interior en una jugada producción fotográfica

Ansiosa por la llegada del verano, Evangelina Anderson disfruta de su familia y su marido Martín Demichelis y, a través de las redes sociales comparte con sus seguidores momentos especiales de viajes, moda y comidas.

Con mucho trabajo en Munich en campañas de moda y producciones fotográficas Anderson posó recientemente con un jugado conjunto de lencería roja de encaje y transparencias junto a una luminosa ventana.

La rubia se transformó en una fashionista for export de las plataformas sociales y, a través de sus imágenes y sus looks, impone estilos y no duda en dar consejos de moda y adelantar temporadas de famosos diseñadores.

Sus más de 2.5 millones de seguidores festejaron el posteo y compararon a la rubia con Wanda Nara y Antonela Rocuzzo, como las argentinas más famosas e influyentes de moda y estilo.

Con el pelo estratégicamente despeinado, Evangelina lució bella y natural y recibió mensajes de admiración y amor de sus fanáticos: “Bellísima Eva”, “Te amo”, “Hermosa Mujer”, “Puro Fuego”, “La más linda del planeta”, “Siempre fuiste hermosa. Sos como los vinos, pasa el tiempo y cada vez más linda”, entre otros.