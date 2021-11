Escotadísima, Nicole Neumann le dio la espalda al embarazo Mica Viciconte

La noticia del embarazo de Mica Viciconte trajo felicidad al mundo del espectáculo. Mientras se espera la confirmación oficial que la haría en “Masterchef Celebrity 3″, hay una persona que tiene celos y estaría en la búsqueda del mismo plan maternal.

Sí, aunque no lo creas, se dice que Nicole Neumann está en plena búsqueda de un bebé para así no quedar afuera de la atención de los medios y evitar que la pareja de su ex le quite protagonismo. Aún no hay nada confirmado respecto a la cigüeña llegando a la casa de la modelo por lo que se sigue divirtiendo en las redes.

Cada noche, la blonda aparece en “Los 8 escalones del millón”, el juego televisivo de preguntas y respuestas que conduce Guido Kaczka. Y allí aprovecha para lucir looks sensuales y llamativos, los cuales comparte con más detalle en su cuenta de Instagram.

Nicole Neumann ¿también quiere un bebé? Mientras se confirma el rumor, ella posa sexy en Instagram

Es en su cuenta pública que aprovecha para bebotear y resaltar sus curvas más atrapantes. Esta vez, le dio la espalda a la cámara (y al embarazo de Viciconte) y levantó la temperatura de sus casi 2 millones de seguidores. “Como extrañaba esta época de usar la espalda al aire”, escribió.

Pampito Perelló fue el periodista que confió en la televisión que Nicole Neumann quiere volver a ser madre, esta vez, con su novio José Manuel Urcera.

Según confió en “Mañanísima”, la jurado le habría confiado a su pareja su deseo de maternidad y ya estarían de acuerdo para que sea real.

La pareja oficializó hace poco más de un mes.

“¡Lo que son las casualidades! Nicole no está embarazada, pero ¿Sabés, Carmen, lo que le está diciendo ella a sus allegados, a sus amigos? Les dice que quiere ser mamá cuanto antes”, reveló Pampito.

“Su novio es muy joven. Ella quiere ser mamá con él. Está muy enamorada de él. Nicole se lo está comentando a sus peinadores. ‘Quiero ser mamá cuanto antes’. Esto lo dice antes de que se dé a conocer la noticia de Mica”, añadió y para cerrar el tema sumó: “Nicole y Urcera están pasando un gran momento juntos. Están muy enamorados”.