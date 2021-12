El representante de Yao Cabrera denunció a L-Gante por “presunto homicidio simple en grado de tentativa”

El enfrentamiento entre L-Gante y Cristian Manzanelli, el representante de Yao Cabrera, llegó a la Justicia luego de que el cantante de cumbia fuera denunciado por “presunto homicidio simple en grado de tentativa”.

El documento que presentó Manzanelli bajo el patrocinio de Fernando Burlando habla de “amenazas calificadas por el uso de arma en concurso real con tentativa de homicidio”.

Previo a la denuncia, el representante de influencers había declarado a TN Show sobre el altercado que tuvo lugar en el Hotel Hilton, en la presentación de la pelea entre el youtuber uruguayo Yao Cabrera y el Chino Maidana, que será el próximo 5 de marzo.

“Le pregunté por qué, si es tan humilde como dice, no me responde desde hace un año cuando le pregunto si puede grabar una canción con La Chabona y darle una posibilidad. Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”, aseguró Cristian Manzanelli sobre lo que pasó con L-Gante.

El fuerte descargo de L-Gante contra el representante de Yao Cabrera

“Amigo a mí me invitaron ahí, ni cabida de onda fui nada más, y cuando me rescato en la conferencia esa estaban hablando de mí, en vivo, y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí”, comenzó diciendo el cantante de cumbia en sus historias de Instagram.

Luego, en un tono desafiante, agregó: “Las cosas se hablan por privado, y encima me ponían la condición: ´L-Gante vos si sos de barrio... por qué no haces tal cosa’. Sabés qué, soy re de barrio, le dije después. Así que a ese pedazo de concheto de traje, tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en vivo en una conferencia, llena de boxeadores, de seguridad. Después sabés cómo achicó el chinchulín cuando lo encaramos”.