El representante de Alex Caniggia lo defendió revelando algunos detalles secretos de su contrato

Alex Caniggia sorprendió al anunciar al público argentino que decidía renunciar y dejar pasar la chance de poder convertirse en el ganador de MasterChef Celebrity 2. Pero a partir de ahí surgieron miles de versiones en donde se hablaba de internas, comentarios, razones ocultas e incluso Marcelo Polino adelantó que todo saldría en un próximo episodio del reality culinario.

Incluso el mismo mediático confundió a todos al decir que no se iba y que hasta se quedaba al final, cuando fue consultado en su aparición en vivo en Twitch, haciendo alarde de su personalidad altanera y mostrándose más seguro que nunca.

Entre los miles de rumores, hasta Ángel de Brito había dicho que le llegó que El Emperador se iba porque no le habían asegurado el triunfo en la competencia. Luego de este comentario, fue que el representante de Caniggia decidió salir a defender a su cliente. “Se dijeron cosas ridículas sobre que puso condiciones o cosas en el contrato. Pero se dijeron cualquier cantidad de pavadas. Alex trabaja por gusto, remunerado, pero no hace nada que no le guste”, fueron sus primeras palabras en Por si las moscas.

Desmintiendo los rumores

“Y es muy competitivo, no le gusta perder a nada”, agregó perjudicándolo un tanto. Cuando fue consultado sobre el episodio en donde se podrá ver la salida del hermano de Charlotte, el representante se expresó: “Yo por un tema de respeto a la producción a la gente con la que firmé contrato, no puedo decir nada de lo que pasa en el programa. Pero se dijeron muchas cosas que ya ahora hasta me dan gracia”.

El representante al final se terminó refiriendo a la habilidad culinaria del mediático: “Cuando entramos fue sin ninguna expectativa, pensando en que realmente no iba a estar ni una semana. Alex casi no cocina, pide mucho delivery. Así que fue una sorpresa hasta para nosotros”.