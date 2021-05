El regalo especial que Germán Martitegui le hizo a Vicky Xipolitakis en su visita a “Masterchef Celebrity 2″

El lunes por la noche fue un capítulo especial de “Masterchef Celebrity 2″ y es que los participantes se jugaron un lugar para el miércoles de beneficios tras cocinar con una consigna clara y con ingredientes agarrados al azar y casi a ciegas. La cinta transportadora era la sorpresa pero quedó de lado cuando llegó la gran invitada.

“¿Qué va a haber hoy en Masterchef Celebrity Argentina?”, preguntó Santiago del Moro e inmediatamente todos se dieron vuelta a ver cómo funcionaba la cinta y de repente, Vicky Xipolitakis salió parada sobre ella con un look único y una energía que traspasó la pantalla

“¡Hola, Masterchef! ¡Qué lindo volver a estar con ustedes!”, soltó la mediática que se convirtió en una de las participantes revelación de la primera temporada del ciclo.

“¡Ahora sí! ¡Volví!”, sumó y cual vedette, bajó de la cinta con la ayuda de los integrantes del jurado Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

A este último lo saludó de un modo especial y trajeron al presente un amor que nació en los primeros programas del reality. “Hola, mi amor”, le dijo y tímido, el chef respondió: “¿Cómo va? ¿Todo bien?”.

“Vicky es lo más. Es una chica que cuando llegó acá cocinaba poco y nada y la verdad es que progresó, lo dio todo, llegó a instancias finales”, recordó el conductor y ante la consulta de qué fue lo que más le costó ella se sinceró: “Todos los desafíos eran distintos”.

Y ahí fue que comenzó a jugar con Martitegui, “me costó mucho algo que todavía no lo pude lograr... algo que tengo a mi izquierda”. Lo miró y aclaró: “Igual, hoy vine un poquito con el corazón roto. Vos me abandonaste un poquito. Pero no importa. ¡Vamos, cocineros!”.

Germán se quedó pensativo y sorprendió a la invitada con la ayuda de Santiago. ”Me parece que te va a entregar su corazón”, soltó Del Moro e inmediatamente el jurado se sacó el pin que llevaba puesto en su saco y le dijo a Vicky: “Vale este corazón por el amor en todas sus formas”.

Sorprendida y emocionada, Xipolitakis soltó: “Ay, mi amor. Ahora sí tengo tu corazón. Te quiero”, a lo que Martitegui contestó: “Yo a vos”.

El resto de los presentes se fundieron en un aplauso y suspiraron por la romántica escena.