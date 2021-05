Karina Jelinek presentó en sociedad su cápsula de ropa interior de alto voltaje

Karina Jelinek reapareció en televisión hace unos días y ahora en sus redes se puso más sensual que nunca. Tras su aparición en “Flor de equipo”, la modelo y empresaria compartió un adelanto de lo que será su propia cápsula de ropa interior.

Pero no lo hizo con una foto no pensada sino que escogió una prenda de alto voltaje y a una compañera que la rompió. Bajo el nombre de “Ánima bendita by KJ”, la mediática lanzó sus productos que tan bien le quedan y tan hot le parecen a sus seguidores, los mismos que le llenan de Me Gusta y emojis de fueguito las publicaciones.

En el material compartido en Instagram, se ve a Karina posando en el backstage de la producción fotográfica con un conjunto en color manteca y de encajes oscuros en los bordes más una bata larga al tono. En una postal se la ve junto a una colega, las dos con body de encaje negro, con transparencias.

“Así fue el #backstage de tan solo un adelanto de mi línea cápsula”, escribió la morocha y rápidamente cosechó más de 75 mil Likes.

En su participación en el ciclo Flor Peña, Karina mantuvo una interesante charla con la conductora en donde confesó cuáles fueron sus peores peleas con otros famosos, qué sueños y proyectos tiene para el futuro y hasta recordó su polémico casamiento con Leo Fariña.

En aquel momento pasó por el altar enamorada pero ahora reveló que si pudiera “borrar algo de su vida privada de Google”, no dudaría en eliminar aquella boda. “Ese sería el dato de mi vida que haría desaparecer. Después no me molesta nada porque hice todo casi bien. Pasaron diez años y es muy vintage, pero al mismo tiempo, gracias a esa experiencia soy lo que soy y tengo esta fortaleza como mujer”, reveló.