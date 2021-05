Pampita y sus aventuras al comprar en un supermercado chino

Pampita es una diva en el mundo del espectáculo argentino pero también es una mujer enamorada, con una familia ensamblada que la hace feliz, una madre como muchas otras que lleva al colegio a sus hijos, que hace de comer y sale al negocio de la esquina a hacer las compras.

Así lo contó en cámara, sin problema alguno de mostrarse como una chica de barrio. Al mostrar su look para “Pampita online”, uno de sus panelistas quiso saber si era verdad que ella misma iba al supermercado y si el dueño del negocio sabía que era la misma Pampita de la tele.

“¿Es verdad lo que dijo Roberto (García Maritán) de qué vas a comprar al supermercado chino? ¿El chino te reconoce?”, le consultó Pablo Muney e inmediatamente ella habló sobre la buena onda que tiene con el empresario que atiende en la esquina de su casa.

Pampita y sus compras en el super chino de la esquina de su casa Redes Sociales

“Es mi mejor amigo. Porque siempre me falta algo y me salva. ‘Uy, no hay más jugo, no hay más sal, no hay más queso rallado’... Esas cosas pasan y él me salva”, dijo divertida.

Y lo que dejó en duda es si el señor sabe o no que trabaja en los medios: “¿Si sabe quién soy? No sé porque no sé cuánto hace que vive en Argentina. Y si lo sabe, no me dijo nunca nada. No sé si me tiene de los medios, pero relación de vecino de barrio eso sí tenemos”, confió.