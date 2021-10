El mapa del odio: quién le dio la espalda a quién en el escándalo de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Desde la tarde del sábado, Wanda Nara y Mauro Icardi coparon los medios nacionales e internacionales al sacar a la luz su crisis matrimonial a raíz de una infidelidad por parte del futbolista. A las horas de que la blonda hizo pública su separación, se sumó en las tendencias el nombre de la China Suárez. Y desde ahí, el trío no se bajó más de las principales portadas de chimentos.

Todos opinamos del caso, al principio no creíamos lo que pasaba hasta que salieron las pruebas y los mismos protagonistas del caso hablaron. Creímos pero las críticas se inclinaron más para un lado que para el otro; las redes sociales se vieron colmadas de expresiones peyorativas hacia las mujeres y burlas a los hombres que hacen cualquier cosa por recuperar a su pareja.

En fin, las voces de los usuarios o de las personas comunes y corrientes solo hablan de los argentinos y a Wanda, Mauro y la China no les importa mucho. Pero sí se ven atraídos por lo que dicen sus colegas, las personalidades del medio.

Por eso acá les traemos un mapa para que sepamos quién apoya a quién en este escándalo amoroso con infidelidad de por medio.

Voces en contra de Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara que la engañó con la China Suárez

Hoy la situación escandalosa ya está más clara y los protagonistas del escándalo se refirieron a lo que sucedió y a cómo se sienten. Sin dudas, la más atacada fue la China Suárez aunque Mauro Icardi no se queda atrás.

Rocío Marengo fue lapidaria con el futbolista por “no respetar” a su familia: “Todos, obviamente, tienen algo de culpa: Mauro Icardi que no respeta a su mujer ni a sus hijos. A veces los hombres piensan con la de abajo. En la calle se dice eso”.

Cinthia Fernández también fue al hueso y les tiró un palito a todos los que juegan al fútbol. Después de que el delantero del PSG blanqueara la reconciliación, la morocha escribió en Instagram: “¡Qué suerte que tenés! Pero sos tan ‘pito duro’ como todos los jugadores. Ojalá aprendas de ésta y cuides más a tu familia. Aguante Wanda”.

Las voces a favor y en contra de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

“El Chipi” Antonio Daniel Barijho, el jugador de Boca Juniors tildó a su colega de “pollera” por su actitud en las redes sociales. Con la acidez que lo caracteriza, subió a las historias una foto alterada de Mauro en la que se lo ve con la camiseta del club parisino y una falda larga con la que refleja el machismo detrás de esta burla. “Ya me dieron permiso pa’ juga’”, escribió y remató con la frase: “Qué carloncho!”.

Graciela Alfano se sumó a los dimes y diretes del escándalo y apuntó contra Icardi. Primero reflexionó por la intimidad de cada pareja y el desconocimiento de los “contratos” entre las partes: “Este contrato podría contemplar la posibilidad de una pareja abierta, con tantos permitidos extramatrimoniales para cada parte y más”, dijo para luego acusar al rosarino: “Quien violó el acuerdo es él”.

La misma China Suárez le pegó fuerte a Icardi en su carta abierta compartida el día miércoles en Instagram. “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda (...). Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”, escribió y agregó: “La profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.

Voces en contra y a favor de la China Suárez, la tercera en discordia en el matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara

La madre de Rufina Cabré y de Magnolia y Amancio Vicuña está en España trabajando y desde allá se puso al día de todo lo que decían de ella, de su rol de madre y de su accionar como mujer. Claro que salió a defenderse públicamente y sacar algunos trapitos al sol de Mauro Icardi pero también agradeció a quienes la bancaron durante estos días.

Entre ellos está su ex, Benjamín Vicuña, el primero que salió a publicar un mensaje de apoyo: “No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”.

Las voces a favor y en contra de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Marcela Baños, la panelista de Intrusos, también habló del tema: “A mí me parece que las relaciones son de a dos y los terceros vienen a animarte a fijarte en otra persona. ¿Por qué le caen a las mujeres y no a los hombres?”.

En la misma sintonía, un día antes, Alejandra Maglietti había tuiteado que el gesto de Wanda escrachar y culpar a la China “atrasaba mil años”. “Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…”, compartió y Nara le contestó con insultos y de muy mal modo.

Y Alfano también mostró su empatía con la ex “Casi ángeles”: “Todos los que odiaban a la China Suárez por bella y exitosa, destrozándola sin piedad como si fueran carmelitas descalzadas. El que esté libre, que tire la primera piedra”.

Y en contra de Suárez fueron miles los que hablaron como Ángel de Brito que tras la carta abierta comentó: “Fingió demencia y actuó de engañada serial” y sumó: “Como pasamos de ‘no lo conozco, que se arreglen entre ellos’ a esta catarata de excusas”.

Belén Francese tampoco fue amistosa con la actriz, modelo y empresaria y le brindó su total apoyo a Wanda: “A la China no la banca ni el mismo diablo. Una vez te puede pasar q te comes un MEGA verso 2,3,4,5 …..y de gente publica q ves todo menos, Crisis … que largo todo!!! Cuando más extensa es la explicación, más grande es la mentira. Siempre mi corazón con @wandaicardi27 obvioooo”.

Angie Balbiani consideró que Suárez podría verse muy beneficiada al ser señalada como “la tercera en discordia”: “Ella gana también otra cosa y hay que tenerlo en cuenta. Cuando vos entrás a Europa y no pasaron ni dos semanas y ya sos un escándalo con Icardi, que es una figura ahí, no te queda otra que decir ‘che, pará, ¿quién es esta pendeja?’. En el buen sentido lo digo, ‘¿quién es esta chica?’ Hay europeos que no la conocían y hoy hablaron de ella”.

Voces a favor de Wanda Nara en su pelea con Mauro Icardi por su infidelidad con la China Suárez

Wanda Nara es el personaje que más público se hizo, que más seguidores ganó en las redes sociales y que más palabras de apoyo recibió a lo largo de estos días. Siempre se mostró filosa ante todo lo que le decían en su contra y frente a los gestos de Mauro Icardi no tuvo ninguna reacción.

Lo cierto es que además de Francese, varias otras mujeres la bancaron. Como Micaela Tinelli quien el mismo día sábado compartió la famosa placa negra con el agregado que decía: “De tu lado siempre. Tenés todo mi apoyo”.

Las voces a favor y en contra de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez

Verónica Soldato, la mujer de Horacio Cabak se metió en la discusión de las mujeres y tomó partido por la blonda que es mánager de Icardi. En una comunicación con De Brito, confió: “Claro que estoy al tanto de todo lo que está pasando. ¡¡Banco a Wanda!! Ojalá que lo perdone”.

Antonella Roccuzzo le dio un Me Gusta en la publicación del Día de la Madre; Zaira Nara y Nora Colosimo, su hermana y madre respectivamente, hicieron publicaciones amorosas para con Wanda, y así muchas más.