En medio del escándalo con la China Suárez, Nico Furtado posteó una foto con la española Ester Expósito

El pasado sábado se produjo un escándalo luego de que Wanda Nara encontrara unos comprometedores intercambios de mensajes entre su marido, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez. En medio de tanto revuelo, Yanina Latorre aseguro que la actriz se encontraba en pareja con Nicolás Furtado.

La China Suárez y Nicolás Furtado juntos en Madrid.

Luego de estos dichos, se viralizó una foto de la China con Furtado en un bar en Europa. La imagen prueba la cita que tuvieron hace tres semanas, precisamente antes de que explotara la bomba del supuesto divorcio de Wanda Nara.

Tras esta filtración ninguno de los actores desmintió los rumores, pero este miércoles el uruguayo se desligó de las versiones y compartió una postal con Ester Expósito caminando por la capital española: “La calles de Madrid y su gente”, escribió el actor.

Nicolás Furtado publicó una foto con Ester Expósito caminando en Madrid.

Este posteo compartido en sus historias de Instagram dejaría entrever que tanto Nicolás como Ester estarían viviendo un romance y se encontrarían disfrutando de un gran momento profesional y personal.

El actor de “El Marginal” estuvo durante tres años en pareja con Josefina Presno y cuando se comenzó a hablar de su relación con la China, la ex de Furtado respondió: “La verdad es que no tengo nada para decir. Con Nico estamos separados hace tiempo, no me fue infiel ni pasó absolutamente nada malo entre nosotros. Es una gran persona y extremadamente respetuoso, sería incapaz de hacer algo así. Por suerte tenemos una hermosa relación, nos queremos mucho y siempre va a ser así”, aclaró al portal Teleshow.

Por otra parte, cabe mencionar que Ester Expósito tiene una carrera en auge y gran parte de esto se lo debe a su participación como Carla Rosón Caleruega en la primera temporada de “Elite”, donde consiguió un reconocimiento en el plano internacional. Con tan solo 21 años trabajó en diversas ficciones, entre las que se destacan Centro médico (2016), Vis a vis (2016-1028)y Estoy vivo (2017).