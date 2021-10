La precipitada reacción de la China Suárez ante el picante descargo de Wanda Nara

Cuando parecía que las aguas se calmaban, este miércoles surgió un nuevo escándalo cuando La China Suárez rompió el silencio y realizó un comunicado a través de su cuenta de Instagram en donde dio su versión sobre lo ocurrido con Mauro Icardi y aseguró que este dio a entender que estaban en el proceso de separación con su esposa, Wanda Nara.

Por su parte, Wanda le contestó con un tajante insulto: “De mi familia me encargo yo, de las putit... la vida misma”, expresó la empresaria en la misma red social, adjuntando un collage con imágenes de la pareja que fueron publicadas en los últimos meses, como respuesta a la supuesta separación que menciona la actriz en su declaración.

Tras esta durísima respuesta, la actriz optó por realizar una contundente decisión en su perfil y dejó de seguir a la esposa del futbolista del PSG en Instagram.

La China Suárez dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram.

“Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal, por miedo e inexperiencia, por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, comenzó Eugenia en sus historias.

El descargo de "la China" Suárez en Instagram.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas”, adelantó. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”, continuó, apuntando todos los cañones a Icardi.

“Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada”. En el mismo sentido, pareció aludir al matrimonio Icardi-Nara: “Es más fácil pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. Todos quedan bien parados”, sentenció la ex de Benjamín Vicuña.