Luciano Castro confió los apodos que usan con Flor Vigna en la intimidad

Si tuviéramos que señalar a una pareja de famosos que sorprendieron a las cámaras, podríamos mencionar a la de Luciano Castro y Flor Vigna. Y es que cuando estuvieron listos blanquearon el romance sin problemas, no se escondieron de los periodistas y hasta dieron un móvil en el gimnasio para hablar de su relación.

Fue allí mismo donde se conocieron y se flashearon, según revelaron los protagonistas de esta historia. “Nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Relajémonos, no hay por qué esconderse’. Es raro hablar de esto en público. Ya nos venimos conociendo hace un tiempo”, dijo la bailarina.

Redes de Flor Vigna

Y anoche, el actor estuvo como invitado en “No es tan tarde”, el programa de Germán Paoloski en el que le hicieron un “cuestionario amoroso” y él no dudó a la hora de responder y ver si coincidía con las respuesta dadas previamente por su novia.

“¿Quién fue el primero que dio un paso en la relación?”, preguntó el conductor. Ambos coincidieron en que fue Castro aunque Vigna aclaró que ella “rápidamente cayó rendida a sus pies”.

“¿Qué se llevaría Flor a una isla desierta?”, fue la segunda pregunta y sin pensarlo mucho, Luciano soltó: “Algo relacionado a la música, que es su pasión” y acertó porque Flor se llevaría un piano.

Y sin pensar que se iba a meter rápidamente en la intimidad, el ex de Sabrina Rojas confió que el momento más lindo vivo con su pareja fue la primera vez que estuvieron juntos: “Dentro de lo cursi, creo que fue el día más lindo, aunque tenemos muchos momentos y hablamos un montón. Imaginate que los dos, al venir de estar en pareja y que nos encontramos con esta relación, el diálogo es fundamental. ‘Esto no, esto sí, hasta acá, esto ya lo hice’. Es estar todo el tiempo analizando la pareja porque no querés hacés todas las cagadas que te mandaste antes”.

¿Qué apodos usan Flor Vigna y Luciano Castro en la intimidad?

Las preguntas y respuestas continuaron en el ciclo de la medianoche de Telefé y cuando llegó el momento de confesar cómo se dicen puertas adentro, sorprendieron.

En varias oportunidades Luciano se refirió a Flor como “China” y reconoció que ella le dice: “Encastradito, camadita y estribillo”, aunque Vigna fue pícara y contestó: “Hay muchos más, pero esos son los que se pueden decir”.

El motivo de la elección de sus apodos, el artista de teatro y televisión explicó que están relacionados con la música, el nuevo rumbo laboral que ha tomado la ex campeona del “Bailando”. Y en broma, el padre de Mateo, Esperanza y Fausto se refirió a la diferencia de edad que tienen.

“Ella cree mucho en la introducción para llegar al estribillo. Yo muchas veces voy al estribillo, no habla bien de mí quizás. Ahí entra la charla de ‘pará, hay una introducción’. Yo aprendo también siendo más grande, aprendo un montón”, precisó Luciano Castro haciendo un guiño a su intimidad con Flor Vigna, su novia desde hace varios meses atrás.