El emotivo saludo de Pampita a Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños

Benjamín Vicuña cumple 43 años este lunes 29 de noviembre y entre muchos saludos que recibió en redes sociales, se encuentro uno particular que es el de Pampita, quien a través de las historias de Instagram no olvidó el cumpleaños de su exesposo y lo saludó con una postal familiar.

“Feliz cumpleaños”, reza este posteo en el que se puede ver al chileno en una playa junto a sus tres hijos con la modelo: Bautista, Beltrán y Benicio. Además, la modelo aprovecho para publicar en su cuenta un divertido video donde los nenes saludan a su papá, en lo que significó el primer saludo publicó de la conductora a su exmarido, desde la ruptura de la pareja en 2015.

La historia que subió Pampita a Instagram deseándole feliz cumpleaños a su expareja y padre de sus hijos.

“Te hacemos este video porque te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños!”, arrancó Benicio. Luego el mayor de los tres, Bautista, expresó: “Le quería mandar un saludo al mejor papá del mundo. Me enseñó todo lo que sé: cómo le tengo que hablar a la gente, cómo tengo que jugar al futbol... Todo lo que aprendí fue gracias a vos”.

Y luego añadió mirando seriamente a cámara: “Yo sé que a veces no estoy mucho tiempo en casa, pero no es porque no te quiera ver. La paso muy bien con vos, pero sé que no me doy cuenta y paso mucho tiempo con mis amigos. Te amo y te mando un abrazo”.

“Papá, hola, ¡feliz cumple!”, saludó Beltrán, el del medio. “Te deseo que la pases muy bien y gracias por las cosas que me enseñaste, como andar a caballo, a andar en bici. La pasamos muy bien en tu casa. Gracias por cuidarme, por mimarme tanto. Y por todo lo que me diste todo este año. Gracias”, dijo.

En su cumpleaños, Benjamín Vicuña reflexionó sobre su presente

En este día tan especial, Vicuña hizo uso de sus redes para hablar de su vida: “En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo”, comenzó haciendo referencia a su vida en Chile.

“Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro”, continuó.

El profundo posteo de Benjamín Vicuña. (Captura)

Además, se refirió a su presente y al amor: “Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto”.

“Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, cerró reflexivo.