En su cumpleaños, Benjamín Vicuña reflexionó sobre su presente sin la China Suárez: “Soy un hombre nuevo”

Benjamín Vicuña cumple 43 años este lunes 29 de noviembre y el actor compartió una importante reflexión en un día especial para él. Separado de la China Suárez, habló de su presente, se refirió a su pasado y al futuro, con sus hijos como protagonistas de su “nueva vida” de soltero y atravesando un momento duro tras la ruptura con la actriz.

El artista chileno fue consultado en distintas situaciones sobre su reciente separación y manifestó su dolor de haber roto con la China Suárez, con quien tuvo dos hijos: Magnolia y Amancio.

Él fue quien se mostró más dolido con la ruptura, ya que la China rehízo su vida rápidamente al haber mantenido un fugaz romance con Nicolás Furtado y un affaire con Mauro Icardi, con quien protagonizó un escándalo al ser descubierta como la tercera en discordia entre el jugador y Wanda Nara.

Recientemente se dieron a conocer las palabras con las que el actor terminó finalmente su relación con la China Suárez.

“A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa”, afirmó Vicuña a la revista chilena Velvet.

“Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. Pero como bien sabés, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada”, indicó Benjamín dando a entender que hay cosas de las cuales todavía prefiere no hablar.

La reflexión de Benjamín Vicuña en su cumpleaños 43

Vicuña volvió a hacer uso de sus redes para hablar de su vida, pero esta vez lo hizo en el día de su cumpleaños. “En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo”, comenzó haciendo referencia a su vida en Chile.

“Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro”, continuó.

El profundo posteo de Benjamín Vicuña. (Captura)

Además, se refirió a su presente y al amor: “Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser. Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto”.

“Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”, cerró reflexivo.