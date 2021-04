El Chato Prada confesó que antes de ser famoso trabajo de vendedor ambulante

Los Mammones viene siendo el ciclo de las revelaciones. Cada vez que algún famoso se acerca para sentarse a charlar con Jey Mammon, termina en confesiones inéditas. En esta vuelta, el Chato Prada y Lourdes Sánchez fueron los invitados, y aunque todo apuntaba a que iban a contar más bien intimidades de pareja, quien quedó sorprendida fue la bailarina, cuando el ahora productor reveló cual había sido su primer trabajo.

La pareja está junta hace 10 años.

Muy alejado de la farándula y la fama, el Chato ambulaba por la calle para poder mantenerse. “Era muy chiquito. Había sido papá a los 18 años y no tenía laburo. Estaba estudiando Comunicación Social y agarré el primer trabajo que encontré, que fue vender perfumes en la calle. Era malísimo”, contó sobre su experiencia laboral.

Lourdes entonces le reclamó que esa era la razón por la que no le gustaban los perfumes. Pero el se defendió explicando que a pesar de que le gustan, nunca puede acordarse ningún nombre. “Estos eran perfumes muy truchos, salía con un maletín por el Microcentro. Odiaba ese laburo. Entraba a las oficinas a vender, no iba con mi vida”, explicó.

Una historia de amor de 10 años

A pesar de que ella no conocía este dato, en realidad ellos tienen un romance de ya 10 años, incluso con un hijo en común y una familia que van ensamblando cada día más. En realidad, su amor comenzó casi a escondidas , con Denise Dumas como cupido. Según lo que contaron en 2009 la panelista la iba a buscar a la salida del teatro en Villa Carlos Paz y se la llevaba a la casa para que se encontrara con el productor.

Junto a Valentín, su hijo.

“Ese verano él vino tres veces seguidas al teatro y me llegaban ramos de flores sin tarjeta, pero intuía que era él. Empezamos a hablar, intentamos con Denise y Campi que nos hacían el aguante pero no funcionó, yo no sabía qué quería, estaba con un ex… fue difícil, como un año y pico no tuvimos contacto más que en el trabajo y en el 2010 tuvimos la oportunidad y no nos separamos más”, contó ella hace algún tiempo sobre como empezó todo.

“Él es todo y lo volvería a elegir una y mil veces”, declaró, mencionando incluso algunas crisis de pareja, pero que han superado a pesar de todo.