Una pelea que no existe: Lourdes Sánchez se sinceró sobre su “rivalidad” con Laurita Fernández

Ya han pasado años del inicio de esta rivalidad, allá por el tiempo en que ambas eran bailarinas y concursantes en ShowMatch. Pero para la opinión pública, el tema nunca aflojó y en su encuentro en La Previa del Cantando resurgió el tema, en esta ocasión cara a cara. Pero incluso a meses de ese encuentro, Lourdes Sánchez aprovechó una oportunidad en las redes para finalmente dejar en claro todos los detalles de su “pelea eterna” con Laurita Fernández.

Por revista Gente le cuestionaron y poco a poco comenzaron a surgir las respuestas. Lourdes no solo declaró en esta entrevista que admiraba a Laurita, sino que hasta le gustaría trabajar con ella. “Empezamos juntas, salimos con los productores mano derecha de Marcelo Tinelli, ambas somos bailarinas”, dijo sobre su origen en el medio argentino.

Y entonces vino la revelación: “Siempre jugamos a que éramos la rubia y la morocha; le sacábamos el jugo a eso, incluso con producciones y haciendo de cuenta que nos odiábamos. La realidad es que no hay nada de eso”.

“Simplemente, en el medio no sos amigo de todo el mundo. Siempre quedó la fantasía de la rivalidad. Solo que tomamos caminos diferentes. Ella hizo una carrera increíble, algo que le pude decir al aire en La previa del Cantando... Fue como hacer las ‘paces mediáticas’. Y, aun así, aunque esté todo bien, nos quieren seguir enfrentando”, explicó sobre su reencuentro en el nuevo programa de Marcelo Tinelli.

La panelista aclaró que fue “eso” justamente lo que la llevó a ignorar una pregunta de un juego de Instagram, un “verdadero o falso”. “Cuando hice ese juego me preguntaron un millón de veces si odiaba a Laura. Justamente no contesté, porque no quería seguir alimentando eso”, dijo dejando en claro que ya es agua pasada.