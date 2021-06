El apagón al aire en C5N que dejó a Sobredosis de TV a oscuras y pura risas

Los conductores Elizabeth Negra Vernaci y Juan Di Natale se encontraban en vivo, con Florencia Peña como su invitada de la noche en Sobredosis de TV, cuando de repente la oscuridad invadió todo el estudio. Con las cámaras todavía prendidas, cada uno de los que estaban en vivo fueron iluminados por sus celulares mientras esperaban la vuelta de la luz. “Alguien nos quiso cancelar”, dijo la actriz riendo.

Cerca de media hora demoró en volver la luz en C5N, cuando el final del programa ya estaba encima y no había más tiempo para la conductora de Flor de Equipo, que poco antes del corte se encontraba a punto de contar una anécdota del Cacho Castaña. Exactamente a las 22:27 de la noche del sábado, todo se volvió oscuro. “¡Uhhhhh! ¡Que fuerte! ¡Nos cancelaron!”, bromeó Peña.

“No pasó nunca. No hay registro”, explicó el conductor cuando volvieron al aire después de un corte, pero aun sin luz. “Primera vez en la historia del canal lo que está pasando”, añadió La Negra Vernaci. Pero pronto comenzaron a reírse de la situación. “Es espectacular”, lanzó Peña. “Es muy fuerte”, acotó Vernaci. “¡No me dejaron disfrutar el informe hijos de put*!”, exclamó la actriz. “Quiero llorar pero no me ven”, sumó.

Los conductores se iluminaban con sus celulares. Google

¿De qué hablaban antes del corte?

Pronto dieron la razón: “Nos confirman que hubo un corte de suministro eléctrico en la zona... Y había que parar este éxito de alguna manera”. El programa tiene más de 4 puntos de rating y en realidad lidera en su franja de noticias, “Estábamos midiendo muy bien. ¡Ojo!”, indicó La Negra. “Justo estábamos hablando de cancelación, yo creo que nos quisieron cancelar”

De hecho, debatía con los conductores acerca de la cancelación en Twitter, una tendencia casi cultural que se da cada tanto en Twitter y en poder de los usuarios. “A mi me divierte, es casi un lugar exótico. Hay alimañas donde no se consiguen en otros lugares. No sabés qué es verdad y qué no. Se mezcla el troll...”, explicó la actriz.

“Muchos creen que es la verdad absoluta”, dijo Vernaci. “Lo que es verdad absoluta es que somos primera tendencia en Argentina en Twitter”, explicó Di Natale dando su perspectiva.