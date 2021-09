Dulce Ambición: Regis y Amadeo, una ardua lucha por el amor de María de la Paz

Dulce Ambición comienza a tomar forma y sus tramas empiezan a tejerse entrelazadas, algo a lo que estamos acostumbrados si seguimos las telenovelas brasileras.

La propuesta de casamiento de Regis a María de la Paz no fue ninguna sorpresa para quienes conocen las verdaderas intenciones de este villano camuflado.

Sin embargo, María de la Paz se ha mostrado enamorada y hasta un poco impulsiva en su decisión de contraer matrimonio. Su alrededor trata de advertirle sobre su futuro marido, aunque ella se ve cegada por el amor y las ganas de construir una vida.

Aunque por momentos duda de sus impulsos. La llegada de Amadeo de regreso a su vida ha generado cierta inestabilidad para nuestra protagonista, así como para él también.

Sin ir más lejos, ambos amores de María de la Paz nos hacen ver que su amor puede resultar lo más valioso de sus vidas, aunque para fines diferentes.

Amadeo puso en juego sus cartas para tratar de sacar de la vida de María a este hombre que, lejos de buenas intenciones, quiere casarse con ella por conveniencia. La enemistad entre Regis y Amadeo, crece minuto a minuto.

El reencuentro entre ambos finalmente se da en el edificio del primo de Regis, en donde cada uno pone sobre la mesa sus pensamientos y opiniones sobre el otro.

“Se que hablaste mal de mi a María de la Paz”, lanzó Regis, haciendo alusión a las fuertes acusaciones que hizo Amadeo sobre él. “Tuve buenos motivos”, respondió su contrincante.

Ambos personajes tienen intereses diferentes por nuestra protagonista, ¿será que se sabrá la verdad?

Y es que Regis no dará el brazo a torcer cuando se trata de asegurar su futuro. “El principal no lo dijiste, no soportas que se case con otro y que sea feliz”, asegura.

Ambos se dedican un par de palabras respecto a sus intereses y trabajos, sin embargo, dejan en claro que no podrán mantener una relación pacífica mientras Regis se interponga entre Amadeo y María de la Paz.

“Buena suerte”, lanza Regis cuando baja del ascensor. “No puedo desear lo mismo para ti”, responde Amadeo. “No necesito suerte, me casaré con la mujer que tú amas.”

La rivalidad entre ambos se ve atravesada por otros motivos que pueden interferir en los planes de ambos. Por una parte, Amadeo será engañado por su propia esposa, quien le asegura estar enferma para evitar que él la abandone por su verdadero amor.

Por otro lado, Regis tiene todas las de perder por las acusaciones en su contra que han llegado a oídos a María de la Paz.

Ella comienza a dudar sobre la sinceridad de Regis. Luego de que algunas personas, como el padre de Josiane y Vivi Guedes, le hicieran insinuaciones respecto a las verdaderas intenciones de él, nuestra protagonista comienza a poner en tela de juicio si realmente es la decisión correcta casarse con Regis.