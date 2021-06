Dolli Irigoyen afirma que nunca creyó ver a Alex Caniggia en la final: “No sabe de sabores”

Flor de Equipo la llamó, porque si había una opinión que faltaba en medio de la escandalosa salida de Alex Caniggia de MasterChef Celebrity 2, esa era la de Dolli Irigoyen. La chef supo hacer de jurado en la primera temporada, con bastante éxito hay que decir, pero luego ha sido constantemente consultada respecto al desempeño de muchos de los nuevos participantes. Sus palabras sobre Caniggia fueron directas y sin pelos en la lengua, pensaba de él como un participante con suerte.

De hecho, su devolución se volvió lapidaria cuando Noe Antonielli se equivocó en su descripción: “Venía siendo uno de los favoritos, se perfilaba como el ganador, y de repente...”, dijo la periodista respecto al mediático. Y ahí Dolli salió con todo y tajante: “¡No!, ganador jamás”. Sorprendida Flor Peña dijo: “¡Me gusta esta Dolli!”.

Fue entonces que la chef se explicó un poco más respecto a su exabrupto, que hasta vino acompañado con movimientos negativos de cabeza, sobre porque nunca vio a “El Emperador”, como uno de los ganadores o finalistas: “Creo que Alex era un personaje que aportaba muchísimo al show”, comenzó diciendo sobre una opinión que ya había dado a entender en ocasiones anteriores. “Pero no podía llegar a la final alguien que no probaba, que no sabe de sabores, que hacía ‘magia’, como él decía, y lograba cosas increíbles”, terminó explicando sin más vueltas. En resumen, el rechazo a aprender de Alex fue lo que lo sepultó.

“Pero llegar a la final final, donde tenés que hacer un menú completo, que es súper complejo...”, dijo antes de dar a entender que la renuncia iba más allá de un capricho: “Es decir... por algo se fue”.

Dolli Irigoyen señaló al participante más desordenado

Pero más allá de la crítica, la chef resaltó alguna que otra cualidad del media2tico, que se erigía como todo un “personaje” de la segunda temporada. “Yo respeto a todos los personajes. Él era bastante prolijo y ordenado. Hay quienes son más desastrosos en la mesada”, dijo resaltando una cualidad que siempre se podía ver en su isla.

¿Por ejemplo?, se escuchó en el estudio y la chef no pudo evitar señalar a María O’Donnell. “A veces deja un desastre...”, sentenció sin problemas.