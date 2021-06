¿Alex Caniggia podría sumarse a La Academia? Marcelo Tinelli piensa en una propuesta

El final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity viene como camino con baches. Además de que nunca se aclaró la situación de la comida en el piso de la Gunda Fontán, explotó con fuerza la renuncia de Alex Caniggia, que luego de muchas trampillas y situaciones que le dejaron pasar por alto, decidió no presentarse en el reality culinario.

Pero después de su exabrupto, el hermano de Charlotte confesó por redes que esperaba una segunda oportunidad, pero desde la producción dejaron bien en claro que ya no puede volver. Y sin embargo, a pesar de su variante y volátil personalidad, todavía hay quienes lo quieren integrar en su programa.

Así lo confesó Marcelo Tinelli en el último programa de La Academia. El conductor presentaba a Charlotte Caniggia en la pista cuando le consultó sobre la salida de Alex: “¿Qué le pasó a tu hermano? ¿Lo rajaron de la competencia?”. Pero su melliza, disfrazada de Amy Winehouse, no dio chance de redención: “No, no lo rajaron, él se fue”. Aunque sin descartar la actitud, destacó que en realidad Alex se presenta de una manera distinta en televisión a como es en la vida real: “Él se fue. Renunció. No está enojado, es tranquilo. Es bueno él”.

Ahí fue cuando el marido de Guillermina Valdés confesó que desde la familia Tinelli todos lo bancan y constantemente su hijo Francisco le pide que lo incluya: “Yo lo banco, es amigo de mi hijo también, se adoran. Francisco siempre me dice todo el tiempo ‘Llevalo’”.

El pasado de Alex en el Cantando 2020

A pesar de la buena onda del conductor, en realidad el mediático no tiene buena historia en los programas de Tinelli. Sin ir más lejos, en 2020 participó del ciclo de el Cantando, la versión que se hizo a causa de las restricciones por Covid-19.

Pero luego de algunas galas, en donde su desempeño no había sido desastroso pero tampoco el mejor, el Emperador tuvo unos fuertes cruces con Oscar Mediavilla, uno de los jurados más firmes en el certamen. A finales de octubre presentó su renuncia, antes siquiera de estar cerca de la final.

¿Sus razones? Mediavilla: “Ni voy, ni me presento. ¿Sabés por qué? Porque el jurado este, el hombre mayor, el maleducado, me dijo que iba a poner un -10 entonces se van a poner en compinches los jurados y hoy voy a ir y me van a echar. Si no me echan ahora me echan al otro. ¡Ni aparezco!”, dijo en ese momento a Ángel De Brito.