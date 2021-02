“A todos les falta un hervor”: Dolli Irigoyen, dura con los participantes de MasterChef Celebrity 2

Durante el 2020 y con algunos participantes y un juez infectado por el Covid 19, Dolli Irigoyen participó de MasterChef Celebrity y conoció desde adentro la dinámica del exitoso reality de cocina de Telefé.

Ahora y también con una participación en las redes sociales de la mano de Fede Bal, la reconocida cocinera fue entrevistada por Moskita Muerta y no dudó en dar su opinión sobre los nuevos famosos que compiten cada noche cocinando en la televisión abierta.

Dolli será parte del After Hour y entrevistará a los participantes eliminados luego de la finalización del programa.

“Fede Bal al principio me dijo que era la directora de escuela y ahora somos socios. Me acuerdo que me decía que era como la maestra que entraba y quedaban todos petrificados”, comentó divertida la chef durante la entrevista.

Luego Irigoyen se refirió a los nuevos participantes del certamen: “A todos les falta un hervor. Georgina me enamora, está en un papel brillante, me impresionó haciendo un salmorejo. La encontré en el canal y me contó que aprende recetas, que la hermana que está en España también le da tips. Juanse a la pasada me parece que sabe cocinar y es un exquisito, pero no sé si se va a adaptar a los tiempos televisivos, es algo como lo que le pasaba a Boy, que disfrutaba de cocinar pero no le daban los 60 minutos”, comentó.

Luego sumó: “Me gusta María O’Donell, pero pensé que tenía más cultura gastronómica, se queda en la mitad, supongo que puede dar un salto, se ve que ella anota mucho y ese aprendizaje la va a ayudar. A Alex Caniggia no lo veo, su forma de actuar no la entiendo y no entiendo su personaje. Si cocina bien será que tiene una cualidad escondida. A Flavia se ve que le cuesta y hace un esfuerzo enorme por entrenar”, detalló.

Dolli también opinó de sus colegas, los jurados y expresó que “se están acostumbrando” a los nuevos participantes: “Los jurados están entendiendo de qué se trata el juego. Vi a Martitegui más sonriente, más entretenido. Donato como de costumbre espléndido y Damián también. Pero creo que sobre todo la gente responde porque tiene ganas de ver cosas divertidas”, concluyó.