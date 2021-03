Divina y superada: El posteo de Jennifer Lopez tras la confirmación su separación de Adam Rodríguez

Fue noticia por todos los medios. Después de más de cuatro años en una relación formal que incluso anunciaba casamiento para un futuro, Jennifer Lopez y Adam Rodríguez anunciaron al mundo su separación definitiva. Pero lejos de dejar las redes y desaparecer por un tiempo, la cantante mostró que es la reina de los rompimientos, en un video donde puede verse con toda gala todo lo que tiene y que su ex ya no podrá ver más.

Acompañada de la canción “Pretty Bitch” de la rapera Saweetie, JLo posteo un video donde se la ve en sus mejores presentaciones , en las poses más sensuales que la hacen un sex symbol, con una figura envidiable a sus 51 años , adjuntando también todas esas marcas que puede tener por su propio esfuerzo.

“Soy una perra de alto precio pero estoy lejos de ser un hootchie. Tendencia de la selfie (...). La carne de cangrejo hizo que mi trasero se viera saludable”, dice detallando gráficamente algunas de las frases. El video está totalmente dedicado a los titulares por su ruptura, porque hasta en un momento puede verse como la cantante los incluye.

Pero incluso parece que luego tira algunas indirectas a Rodríguez, cuando se escuchan las frases: “Hablando sobre mis movimientos como si fueran noticias, eres un soplón. Cada mentira de tus labios me da puntos de vista, lo admito”. Al final, la frase que corona el video es una que confirma su dominio de las redes y sus fanáticos por todo el mundo: “Todas mis fotos de cuarentena están subiendo, no me pierdo”.

El mismo posteo ya ha superado las 4 millones de reproducciones a menos de un día de ser subido.

JLo se ríe de su ruptura

Apenas unos días antes, cuando la noticia no terminaba de parecer cierta, la también actriz publicó un video de que provocó la risa de más de uno, o al menos terminó provocándola. La recopilación de videos de ella riendo en distintos programas o con amigos es todo un espectáculo.

Titulado por JLo como “Encuentra una buena razón para reír hoy”, el video ya superó los 8 millones de reproducciones en Instagram.