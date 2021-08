Desgarrador relato de Flor de la V a diez años del nacimiento de sus hijos: “Soy una mamá travesti orgullosa”

Los hijos de Florencia de la V cumplieron 10 años y la artista se quebró al hablar de su maternidad en A la Tarde (América). En el programa que trabaja como panelista, reflexionó acerca de cómo costó que la sociedad la aceptara como mujer, principalmente de que vieran en su rol de madre de Paul e Isabella Goycochea.

La artista fue una de las primeras en casarse luego de que se aprobó el matrimonio igualitario y de convertirse en madre a través de la subrogación de vientre. “Yo sentía mucho miedo. Era otra Argentina, con una mentalidad totalmente diferente. Me dijeron cosas espantosas, parecía que se peleaban para ver quién podía ser más hiriente conmigo”, recordó con angustia.

Flor de la V y su familia.

“Antes de su nacimiento yo tenía mucho miedo, no quería que nada les hiciera daño. En la televisión, me decían cosas espantosas. Se peleaban para ver quién podía ser más hirientes conmigo. Opinaban sobre lo que yo iba a hacer. Y muchas veces pensé si estaba haciendo bien en traerlos a este mundo porque iban a tener que luchar con un prejuicio enorme”, profundizó la actriz.

“Trataba que no me llegara lo que decían. Pero era imposible que esa crueldad no me toque. (…) Una conductora muy famosa se refería a mí en masculino. Yo decía ‘por qué no se ponen en lugar del otro’. Esa violencia estaba naturalizada”, comentó Florencia desde el dolor.

“Nunca en mi vida pensé que iba a poder cumplir ese sueño. A pesar de todo este dolor, que tiene que ver con la emoción, ellos me salvaron. Me llenaron de amor cuando todo era oscuridad”, dijo sobre el rol que ocupan sus hijos en su vida.

Flor de la V, sus hijos y marido.

“Yo me encontré a mí misma, ahora sé quién soy. Sé que soy una mamá travesti, orgullosa de mi identidad. Soy eso, no quiero ocultarlo. Soy una mamá travesti que lleva a sus hijos al colegio de la mano y los va a buscar. Y quiero que no me pase solo a mí, que soy una privilegiada. Quiero que les pase a todos, todas, todes”, cerró Flor de la V.