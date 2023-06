Desde Hamburgo, Beyoncé usó un atuendo animal print que dejó ver toda su entre pierna camuflada

Beyoncé es una de las artistas más consagradas de la actualidad y eso no hay quien lo niegue. La artista es referente en varios ámbitos, como la música donde es una estrella con todas las letras, pero también en materia de moda.

El regreso de Beyoncé se ha convertido en una de las giras más exitosas de todos los tiempos. La cantante de 41 años está haciendo historia con su Renaissance World Tour, que la tiene pisando varios países de Europa.

La artista dejó a todos atónitos con su belleza arriba del escenario.

Desde el comienzo de su gira por el mundo en el mes de mayo, ha demostrado que Queen B solo hay una, con un show al que no le falta detalle, donde el lujo y el glamour tienen un gran protagonismo.

Los looks con los que Beyoncé se ha presentado se han convertido en unos de los protagonistas de la gira. Cada atuendo pensado en cada milímetro de tela para que sean históricos.

Lo cierto es que Beyoncé no deja de acaparar los flashes con los looks que usa para subirse al escenario. Países Bajos, Reino Unido, España y ahora Alemania, entre otros países, han sido testigos de la mayor expresión de alta costura como no se veía hace muchos años.

Beyoncé paralizó Hamburgo vestida de animal print

La cantante nacida en Houston es consciente de su lugar dentro de la moda: “Creo que es importante tener prendas que puedas usar una y otra vez. La versatilidad es un elemento fundamental que realmente me inspira. Puedes crear tu propio estilo a partir de la experimentación, tomando riesgos y reinventado tu estilo con todas las prendas”, contó tiempo atrás.

Recientemente, en su perfil de Instagram, Beyoncé dejó fotos de lo que ha sido su show en tierras alemanas. La artista no solo enamoró a todos en Hamburgo con sus canciones, si no que fue más allá de lo lógico y apostó por un atuendo camuflado.

Beyoncé usó un vestido marrón simulando el pelaje estampado animal print, que combinó con botas del mismo estilo, lentes y un enorme sombrero.

Lo que se llevó todos los flashes y fue el centro de atención de los fans de Beyoncé fue que en varias de las imágenes se logra ver la entrepierna de la artista camuflada con los mismos colores que el vestido.

