Desde el baño, Belu Lucius se grabó con ropa interior diminuta e hizo una confesión íntima

Belu Lucius se destaca en las redes por el contenido que comparte con sus millones de seguidores. Es que fue de las primeras influencers de Argentina que de a poco se volvió famosa por sus divertidos videos, con los que continúa hasta el día de hoy.

En Instagram sus seguidores vieron su casamiento, embarazos, el nacimiento y crecimiento de sus hijos. Es que Belu hizo parte a sus fans de cada etapa de su vida desde que está en las redes y creó una “comunidad”, como se le dice, con sus seguidores.

Belu Lucius habló de su paso por Harvard

La expanelista de Cortá por Lozano se destaca por su personalidad divertida y por no tener vergüenza a nada. Es por eso que en su perfil se muestra maquillada, a cara lavada, en sus peores y mejores momentos, como si estuviera en casa.

Esta vez, compartió en sus historias un video que grabó con su video recién salida de la ducha. “No tengo una cosa, tengo cien mil cosas para contarles. Me acabo de mañana toda, toda”, filmándose frente al espejo en ropa interior y con el cabello mojado.

“Me lavé por todos lados y me depilé toda, enterita, no tengo un pelo... porque me voy a hacer la definitiva”, reveló y llevó su mano a sus partes íntimas, señalando a qué se refería.

Belu Lucius grabó un picante video desde la estética y mostró de más

La expanelista pasó de ser una completa desconocida a ser famosa por los videos que compartía en su Instagram, donde hoy la siguen más de 3 millones de personas.

Luego, gracias a las redes formó parte de Masterchef Celebrity, fue panelista de Cortá por Lozano e hizo un paso relámpago por Red Flag, el programa de streaming que se emite por el canal de YouTube LuzuTV de Nicolás Occhiato.

Este es el retoque estético que se hizo Belu Lucius.

Pero Belu decidió enfocarse en sus redes, que por los canjes con diferentes marcas es su fuente de ingreso, pero también le dedica mucho tiempo a Vraptor, una marca que creó con su marido de ropa para chicos de hasta 8 años.

La influencer aprovecha su exposición para promocionar su marca y otros proyectos y emprendimientos que la buscan para que los publicite y lo da todo para su público, que es muy variado y fiel a su contenido.

En las últimas horas, compartió en sus historias dos videos que grabó con su teléfono celular en un centro de estética y llamó la atención que se mostró con ropa interior diminuta.

Es que era necesario para la ocasión, ya que asistió a este lugar con el fin de aclarar sus partes íntimas que se broncearon mal por no ponerse protector solar en esa zona del cuerpo.

En las imágenes se la ve a Belu recostada sobre una camilla mientras le pasan una máquina que cumple justamente con esa función. “Aclarando zonas que me quedaron oscuras por haber tomado sol sin protector”, escribió en su video para explicar qué hacía allí.

Belu Lucius lució su nueva cicatriz.

La influencer posó en un costado y enamoró a todo Instagram.

