Desde cirugías estéticas hasta el pago de la deuda externa: Santi Maratea contó los pedidos “más bizarros” que le han hecho

El famoso influencer Santi Maratea se destaca por la cantidad de importantes colectas que realiza mediante sus redes sociales. No suele dar entrevistas pero este domingo estuvo presente en La Peña de Morfi donde habló de todo con Jey Mammón.

En un extenso mano a mano, el conductor del programa le consultó sobre “lo más bizarro” que le pidieron. En respuesta, el influencer comentó: “Operación de tetas, me han pedido mucho, todo el tiempo. No es tan bizarro el pedido, pero me llega todos los días. Lo piden como chiste: ‘Santi, pagame la tarjeta, la facultad...’ Me han pedido que pague la deuda externa, y encima hice mal el cálculo”.

“Me cae bien la gente”, comentó el influencer intentando justificar de dónde le salen las incansables ganas de ayudar a los ciudadanos. Haciendo referencia a las críticas, aseguró que se siente libre de actuar sin tener miedo de equivocarse y “pifiarla” porque ya sabe manejar las críticas.

“Yo creo que es una construcción que hice en redes, mostrándome como soy. Mi forma de mostrarme da más confianza porque es más real. Yo no soy tan bueno y siempre lo muestro”, indicó.

Demostrando que lo que muestra en las redes sociales no es algo que obligue a la gente a hacer, expresó: : “Compré un perro. Por otro lado, junté plata para un refugio. Yo sentía que adoptar un perro era algo muy ‘Santi Maratea’. Tampoco es que voy a militar que la gente no lo haga”.

Su propia ONG

Con el objetivo de seguir realizando colectas para quienes lo necesitan, Santi Maratea comenzó a trabajar en crear su propia fundación. En la entrevista en La Peña de Morfi, aseguró que la idea surge como una “caja de herramientas” para las personas que necesitan ayuda.

“Estás cubriendo parches, no estás resolviendo el problema”, comentó refieriendose a los problemas económicos de Argentina. Además, aseguró que las personas que quieren mejorar su estilo de vida, en vez de trabajar en eso renuncian.

“Le tengo mucha fe a que con el tiempo esa organización pueda terminar abarcando más de lo que abarco yo”, detalló muy seguro y mostrando que apuesta con toda la fé a su ONG.

“Será funcional para las comunidades, para organizarnos y poder abarcar más y más. Por ejemplo, si juntas a todas las mamás que tienen hijos con cáncer infantil en Argentina, y le das una herramienta, lo resuelven. Lo único que hacen es averiguar e informar sobre la enfermedad. Y faltan recursos, herramientas y contención. Por eso creo que la fundación va a funcionar”, dijo.