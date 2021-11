Desconcierto: A qué viajó Rocío Oliva a Dubai

Fue sorpresivo que a menos de tres semanas de cumplirse un año de la muerte de Diego Maradona, Rocío Oliva haya emprendido un viaje a Dubai. La ciudad que forma parte de los Emiratos Árabes Unidos es un destino ya conocido por la ex pareja del Diez, debido a los años que convivieron juntos mientras el astro del fútbol se desenvolvía como entrenador del Al Wasl y Fujairah FC.

La ex panelista de Polémica en el bar (América) había anticipado que tenía deseos de volver a la tierra del petróleo cuando mejorara el contexto de pandemia de coronavirus, y hasta se animó a afirmar que le gustaría vivir allí por un tiempo. Sin embargo, los motivos de esta escapada estarían relacionados a algunos temas económicos que debe resolver.

Andrea Taboada contó en LAM que Oliva viajó la semana pasada y aseguró que las razones recaen en la necesidad de traerse algunas cosas y cerrar ciertos asuntos. “Sus trámites deben estar ligados a cuentas bancarias que posee en el exterior, ya que de necesitar elementos materiales podría hacerlo mediante las diversas mensajerías internacionales que existen en la actualidad”, explicó la panelista. En este sentido, Yanina Latorre explicó que existen límites de montos para transferir desde el exterior, y apostó sus fichas a una operación bancaria que seguramente requiera de presencialidad.

Rocío Oliva viajó a Dubai.

“Ella hizo negocios allá durante su relación con Diego, y se fue acompañada por su novio, es un señor de bigotes. No se fue con una amiga como dijo ella, y en parte va para traerse objetos de muchísimo valor”, agregó Taboada.

En septiembre, Oliva mantuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram y respondió algunas preguntas: una de ellas estuvo focalizada en la posibilidad de volver a vivir en los Emiratos Árabes. “Sí, lo estoy pensando; tengo muchas amigas que viven allá y me gustaría ir por un tiempo”, fue su contundente respuesta en aquel momento.

Según pudo saber Teleshow, la ex panelista volverá de Dubai a fin de mes, así que su estadía se prolongará durante al menos tres semanas más.

Una historia de amor que comenzó sin enamoramiento

La relación de Oliva y Maradona inició en 2011, luego de un flechazo cuando la joven tenía 20 años y coincidieron en Mar del Plata en la entrada del Hotel Hermitage. Fue ella quien contó que pasaron dos años hasta que iniciaron una pareja sólida, y su romance se afianzó definitivamente cuando se instalaron en Dubai.

Maradona con Rocío Oliva, en la Navidad 2015 (Foto: Cancha Llena).

“Al principio cada vez que me preguntaba si estaba enamorada yo le decía que no. ‘Acordate: te vas a enamorar’, me advertía. Hasta que un día me di cuenta de que me había enamorado, pero me llevó tiempo”,confesó. Juntos fueron protagonistas de una escandalosa separación que incluyó pedidos de captura de Interpool, pero siguieron en pareja durante seis años. “Me separé enamorada. Mis amigas envidiaban mi vida en Dubai, pero yo extrañaba mi independencia; después de mi experiencia creo que una relación sana es eso: que cada uno tenga su independencia, ser novios pero cada uno entra y sale con sus actividades”, revelaba sobre los motivos de la separación.

“¿Cómo te fue en el trabajo?”; “¿Qué te pasó de bueno?”; “¿Qué te pasó de malo?”, diálogo así yo no podía tener. Yo tenía esto de estar 24 horas ahí… Me decía: ‘Yo no quiero que hagas nada porque a vos no te falta nada’; y yo quería crecer como persona, trabajar. Cuando me fui a vivir a Dubai jugaba al fútbol en River y dejé mi pasión; lo que más me gustaba. Me pasaban los años y se me pasaba la vida al lado de Diego”, aseguró.