Cande Tinelli mostró cómo quedó tras la cirugía estética

Candelaria Tinelli hace unos días se sometió a una rinoplastía, cirugía estética correctiva de nariz y aunque todavía lleva algunas vendas, se mostró cómo quedó tras la operación. La hija de Marcelo Tinelli no quiso esperar más y compartió fotos en su cuenta de Instagram.

la joven no se molestó en ocultar que había pasado por el quirófano para hacerse una cirugía estética y tampoco esperó estar 10 puntos para mostrar cómo quedó.

Candelaria Tinelli.

Luciendo algunas vendas todavía sobre la nariz, compartió fotos de cómo celebró su cumpleaños, en La Boyita, Punta del Este, con su novio, Coti Sorokin, en la playa y montando a caballo.

Cande Tinelli, tras su cirugía estética.

“Me operé, me hice una rinoplastía, correccional y estética” y agregó: “No me voy a hacer la bol, me chupa un hu si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”, declaró.

Además de compartir varias fotos en las cuales se puede ver cómo quedó tras la cirugía, le dedicó unas palabras a su pareja: “Emocionada, obviamente lloré cuando me destaparon los ojos y vi dos caballos en la playa. Gracias amor por esta sorpresa, siempre me sorprendés con estas cosas que bien sabes que me llenan el alma. Mi mejor cumpleaños. Soy muy feliz”, escribió.