Delfina Gerez Bosco se tomó una selfie desde arriba y dejó su delantera al sostén de la bikini que tenía

Delfina Gerez Bosco compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que se la veía al borde de una pileta, tomándose una selfie mientras su delantera era la protagonista de la escena. En la imagen, la modelo llevaba puesta una bikini rosa que apenas cubría sus pechos.

La conductora subió una foto en que su delantera causó sensaciones.

La publicación fue compartida en las primeras horas del lunes y en el pie de foto se podía leer: “Sea feliz, no joda al prójimo”. No se sabe si ese comentario estaba destinado a alguien en particular.

La publicación de la foto fue muy bien recibida por los más de 200 mil seguidores de la modelo en Instagram, quienes llenaron la sección de comentarios con elogios y piropos.

Delfina Gerez Bosco se inició en “El Muro Infernal”

Delfina Gerez Bosco había comenzado su carrera en televisión como bañera en “El muro infernal”. Actualmente, participa en “El Hotel de los famosos”.

Delfina Gerez Bosco ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene talento para el entretenimiento y que ha sabido ganarse el cariño del público. Con su participación en diversos programas de televisión, la modelo se ha convertido en una figura en Argentina.

Además de su carrera en el mundo del entretenimiento, Delfina Gerez Bosco es reconocida por su dedicación al cuidado de su cuerpo y a los intensivos entrenamientos a los que lo somete. La modelo mantiene en forma a lo largo de los años gracias a su compromiso con la actividad física.