Darío Barassi se incomodó en su propio programa tras el comentario de un participante

Darío Barassi encontró en la conducción de “100 argentinos dicen” el espacio ideal para mostrar su humor, sus ocurrencias y la afinidad que tiene con la mayoría de las personas. Pero a veces, su soltura para decir las cosas no gusta y quien recibe el mensaje, le pone un freno.

Como sucedió con Pedro Lombardo, a quien el conductor sanjuanino le hizo un chiste y éste no reaccionó de la manera esperada. El momento fue corto pero tenso y Barassi no lo pudo ocultar frente a cámara.

“Pedro, ese peinado me gusta”, dijo Darío y el participante contestó: “Gracias, es nuevo”. “Me hacés acordar a un amigo que se llama Facu, es un halago”, soltó el mediático y ahí Pedro se puso serio: “Odio cuando dicen eso: ‘Te pareces a’. Nunca lo vi loco, qué sé yo”.

El también actor y abogado se quedó sorprendido, en silencio y con cara de no entender qué sucedió por lo que el concursante agregó: “Es incómodo, es incómodo. A vos no te lo dicen, pero a los mortales nos lo dicen”.

Y en ese momento, Darío reaccionó: “A mí todo el tiempo me dicen que me parezco a Topa. Todos los gordos somos iguales”. Irónico, le consultó: “Pedro, ¿tenés algún otro requisito para el programa de cosas que no te pueda decir? ¿O solamente no te gustan los parecidos?”.

Mientras el joven ratificaba que le molestan las comparaciones, Barassi cerró con su gracia: “Cada vez que hable con vos me voy a buscar un parecido”.

Darío Barassi y el enfrentamiento con Facu por sus dichos sobre el gimnasio

El episodio con Pedro llega después del de Facundo Papazian, quien se quiso hacer el gracioso con un comentario para Darío y le salió muy mal ya que sus dichos gordofóbicos fueron desubicados.

En ese programa, Barassi le preguntó: “Facu, Facu, Facu... contame tres actividades que hagas por día”, a lo que él soltó: “El gimnasio... ¿lo conocés?”.

“No, no conozco...”, expresó el conductor con visible ira en su rostro. “Lo que pasa es que mientras vos ibas al gimnasio, yo estudiaba, me formaba”. “Y... pero tenés 20 años más que yo...”, retrucó el joven. El caso fue un revuelo, llegó a las redes y a los medios por lo que Barassi debió salir a calmar las aguas en público.

“Entiendo que todo el mundo, con fervor, salió a matarme a mí o a matar a Facu. Aflojen, chicos, aflojen... Es un programa de entretenimientos que lo único que busca es pasarla bien. ¿Da la sensación de que a mí me puede haber ofendido lo que dijo él? Para nada. ¿Da la sensación de que lo mío fue muy bardero contra él? Para nada, para nada, para nada... Así que aflojen un poquito”, dijo.

“Cuando terminó el programa nos dimos un abrazo y todo, con barbijo. ¡Un rey! Aparte, es un pendejo...Fue con el mismo humor con el que yo hago el programa. Me picanteó con lo del gimnasio y yo se la devolví con lo otro. Pero todo en buenos términos. No lo maten a él, no me maten a mí. Hay buena onda”, aclaró el conductor.

“El programa tiene un solo objetivo que es el mismo que tiene este conductor y es entretenerlos. Es hacerlos pasar un buen rato. Todo lo demás que piensen o que imaginen, no existe. No es verdad. Ahí predomina la buena onda. Así que de verdad, de hecho yo lo compartí porque fue muy gracioso, la mejor. ¡Facu, beso!”, cerró Darío.