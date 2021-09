Cuál es la verdadera razón de la profunda tristeza que aqueja a Benjamín Vicuña

Tras confirmar su separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña se vio envuelto en un verdadero escándalo. Y aunque ni bien se conoció la noticia la señalaron a ella como la causante de la separación, en los últimos días surgieron rumores de que él le fue infiel con una chica cordobesa.

A pesar de que el actor chileno desmintió haberle sido infiel a la China Suárez, en las últimas horas habló la moza con la que habría estado en Córdoba y brindó más detalles al respecto del día en que intimó con el actor chileno. “Lo que están diciendo no es cierto, nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo. Aclaro para terminar con este tema”, indicó Marianela y con aquella declaración dejó en claro que entre ella y el ex de Eugenia no pasó nada.

Benjamín Vicuña

Después de los dichos de la supuesta tercera en discordia entre Benjamín Vicuña y la China Suárez, el entorno más íntimo del papá de Magnolia y Amancio habló en exclusiva con Ciudad Magazine y reveló el verdadero motivo de la tristeza que lo invadió en la última semana.

En este sentido, allegados a Benjamín Vicuña dijeron que está “triste por las mentiras que se decían sobre él”. “Benjamín fue a Córdoba hace dos años por trabajo y ni recuerda haber conocido o haberse sacado fotos con esa chica”, aclararon además.

China Suárez y Benjamín Vicuña. (Instagram)

Del mismo modo, indicaron que Benjamín y la China quieren hacer “la separación lo más prolija posible” y que el deseo del chileno es “cuidar a la China Suárez para que no estén bombardeándolos con rumores infundados”.

“Se separaron porque se separaron, no por infidelidades”, finalmente concluyeron y dejaron bien en claro que los protagonistas de Terapia Alternativa terminaron por cuestiones bien personales.